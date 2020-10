Indignación ciudadana tras auditoría en la Japama

Indignación. La reacción de los ahomenses sobre el resultado de la auditoría a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome realizada por el exdirector de Ingresos Sergio Leyva es de indignación y de condena. Dicen que no es para menos porque el quebranto de 91 millones de pesos es “algo exagerado” para solo ser de un año y tres meses de la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Ahora se sabe que cuando el presidente ahomense se desgañitaba defenestrando a las administraciones priistas y panistas pasadas por dejarle una Japama sumida en la quiebra por la corrupción, sus funcionarios saqueaban la paramunicipal. Muchos alertaron de lo que estaba ocurriendo en la Japama, pero el alcalde desdeñó esas voces. Por el contrario, respaldó a los funcionarios, a quienes hoy crucifica para poner a salvo su imagen, lo que ya no tiene remedio. Incluso, falta que dé a detalle cómo y en qué áreas específicas se cometieron lo que ahora en forma conveniente llama “criminales deficiencias, anormalidades e irregularidades”.



Los dos meses. A los que muchos sorprendió es que los dos meses últimos meses de 2018 no se hayan revisado, esos del ahora exgerente general de la Japama Luis Felipe Villegas. Algún motivo muy fuerte fue lo que obligó al alcalde a no hacerlo y si lo hicieron omitieron ese reporte. Hay algunos que indican que el haberse filtrado el informe de presuntas irregularidades cometidas por Villegas y este denunciar el quebranto de la reserva y exhibición de los datos personales, es la razón por la que Chapman optó por excluir esa parte. Si Chapman revelara ese informe, ellos mismos se pondrían la soga en el cuello de la autoría de la filtración. Lo que sí es que Villegas ya chafeó el resultado de la auditoría, la cual considera que estuvo mal hecha porque para empezar Sergio Leyva no está preparado para eso y aplicó una metodología no adecuada. Se va a saber más temprano que tarde si tiene razón o no cuando los consejeros consulten a especialistas.



La responsabilidad. Hay voces que señalan que el gerente general de la Japama Guillermo Blake Serrano va a ser el “chivo expiatorio” del escandaloso desfalco de las finanzas de la paramunicipal. Es una especie de defensa de Blake, pero el problema es que con sus omisiones convalidó el manoteo de los recursos. Incluso, cuando menos tiene la responsabilidad del silencio cómplice, en dado caso de que no tenga una responsabilidad directa. De lo que nadie tiene duda es que Blake Serrano se prestó a algunas maniobras desaseadas del alcalde. Para empezar ahí está la que se hizo para que llegara a la gerencia general de la paramunicipal. Lo usaron y se dejó usar con tal de asumir esa responsabilidad.



Los registros. Lanzada la convocatoria, el ambiente se puso más caliente en el proceso de cambio de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo. Hoy se abre el registro de las planillas y el 7 de noviembre se sabrá de qué cuero salen más correas. Por un lado, los cenecistas apoyan a Víctor García, y los morenistas a Luis Alonso Ruiz. Estos son los que se da por hecho que se van a registrar. Así es que los delegados y productores se preparan para las carnes asadas, las buenas bebidas y otras formas de convencimiento del voto.



La burla. La vía del fideicomiso fracasó para pagarle a los productores trigueros y maiceros presuntamente fraudeados por el empresario de Multigranos Carlos Ramírez. Este volvió a jugarle “el dedo en la boca” al secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, al rajarse a firmar cuando estaba listo el convenio. En realidad, el gabinete del gobernar Quirino Ordaz ha sido “blandengue y complaciente” con Ramírez que ya se burló de ellos y ahora falta saber si también lo va a hacer con el juez al que fue consignado.