Inédito. El camarón no abunda y es de talla chica

Inédito. La fecha para el arranque de la temporada camaronera en altamar será el 30 de septiembre. Que se recuerde, no se había dado un inicio de la zafra camaronera para esas fechas. Por lo general, el Instituto de la Pesca y Conapesca cedían a los intereses de los grupos pesqueros de diferentes regiones del país. Y dejan de lado los resultados científicos que arrojaban los “muestreos” de camarón para que las fechas de inicio de la temporada pesquera se ajustara a esos intereses. Hoy fue distinto. Y mucho tiene que ver lo que encontraron los biólogos en los muestreos realizados tanto en aguas interiores como en altamar. En estos momentos, el camarón es escaso y sus tallas chicas. Lo que quiere decir que si se arrancara antes del 15 de septiembre, como tradicionalmente sucede, pescadores de esteros, bahías y altamar estarían destinados al fracaso. La decisión de arrancar el 30 de septiembre la zafra camaronera en altamar podría ser buena, siempre y cuando los aportes de nutrientes y las lluvias continúen para que el desarrollo del camarón se acelere. Humberto Becerra, dirigente nacional de la Cámara Pesquera, reconoce el acierto y comenta que la decisión de arranque de la temporada camaronera se acerca más a la postura que mantenía ese organismo. Todos los años hay inconformidades. Y hoy no fue la excepción. Pescadores de Sonora proponían levantar la veda antes del 10 de septiembre.

No es para presumir. El hecho que dejen de surtir los medicamentos para niños con cáncer. Y las declaraciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, de que pueden esperar. No hay urgencia. Verdaderamente lastiman, insultan a quienes por alguna razón tenemos algún familiar que enfrenta esa terrible enfermedad. Una austeridad mal concebida. Una improvisación del gabinete federal evidente. Un gobierno que decide sus acciones basado a las ocurrencias, ha llevado a los grupos más vulnerables del país a enfrentar una realidad que no se esperaba y se pensaba superada. Hasta brotes de sarampión se están registrando cuando desde hace más de 20 años este problema estaba superado. El tema de las guarderías que ya llegó a las cortes internacionales. La violencia que llega a cifras récord. Las faltas de respeto al Ejército, que es una de las pocas instituciones que todavía gozan del respeto de todos. El nulo crecimiento. Los asesinatos de periodistas en este sexenio salpicados de una impunidad insultante. Si no es para presumir, señor presidente Andrés Manuel López Obrador...Y ahora el escándalo por el descubrimiento del imperio inmobiliario del director de la CFE, Manuel Bartlett, puesto al descubierto en una investigación realizada por el periodista Carlos Loret de Mola...Y lo que falta.

Corrupción. Si realmente Marina investiga. Si realmente el nuevo secretario de Seguridad, capitán Federico Rivas Valdés, le entra en serio a erradicar los hechos de corrupción en la corporación, podrían algunos hilos llevarlo hasta el Palacio Municipal. Será cuestión de que realmente muestre voluntad y no se deje envolver por los intereses mezquinos que imperan en el municipio. Es su oportunidad de limpiar su trayectoria de todo lo que le endilgan a su paso por Veracruz y Morelos. Por lo pronto, el nuevo secretario encabezó ayer por la mañana un operativo en Olas Altas ante el reporte de civiles aparentemente armados. No sabemos el resultado. Pero él estuvo ahí.