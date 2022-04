¡Inesperado! Dan Tremendo revés a vecinos de Rancho Viejo, Mocorito

audima

Tremendo revés. Vecinos de Rancho Viejo, Mocorito iban hasta preparados con mensajes de agradecimiento en sus cartulinas en la pasada sesión de Cabildo en el Ayuntamiento, pues pensaban que se aprobaría realizar una nueva asamblea para la elección de comisario en la comunidad, lo cual no fue así, y la respuesta, después de someterse a votación, fue un no definitivo. Momentos antes de abordar el punto varios vecinos comenzaron a desfilar alrededor de la mesa de Cabildo con sus cartulinas en mano, en donde manifestaban su petición ante la molestia de tener como comisaria a una persona que no es de su agrado, pero al momento de votar, solamente el síndico procurador, Enrique Parra Melesio, así como los regidores José Luis Sánchez Félix y Walter Pérez López, votaron a favor de la petición de los ciudadanos, mientras que el resto votó en contra o se abstuvo, por lo que la gente abandonó la sala de Cabildo en medio de reclamos y alegando que la situación se irá hasta el Congreso del Estado. Mientras ellos salían, la sesión continuaba de manera normal.

La región de los malecones. Mientras que en la Administración de Armando Camacho Aguilar, en Salvador Alvarado, el proyecto del malecón en la ribera del río ha sido un proyecto muy anunciado, ahora también el alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, se encuentra analizando la posibilidad de que la cabecera municipal tenga también su malecón y que este venga a embellecer el área del río. Pero este tipo de proyectos no son propios de Salvador Alvarado y Angostura, pues durante la primera Administración de Jesús Guillermo Galindo Castro, en Mocorito, también se tuvo la idea para hacer un malecón por la orilla del río, incluso en agosto de 2017 se presentó un anteproyecto en el que se señalaban alrededor de 800 metros para esta obra, pero al parecer no se impulsó para llegar a concretarse. No se sabe si ahora con María Elizalde Ruelas se piense en retomar el proyecto, pero por el momento los municipios vecinos sí contemplan echar a andar un proyecto de esta naturaleza.

Cuando no es una cosa, es otra. Ayer se cumplieron cuatro días de estar activo el incendio en el basurón municipal de Salvador Alvarado, ubicado en las inmediaciones de la Ciénega de Casal, y a diferencia de las ocasiones anteriores en que este espacio se ha quemado, al igual que los incendios registrados en el basurón de Tamazula II, cuando se decía que eran provocados, ahora se presume, según el director de Servicios Públicos, Egelberto Valencia, que el fuego esta vez fue espontáneo. Con esta situación, al señalar que no fue provocado, se evidencia la gran necesidad que hay en el municipio de contar con un mejor tratamiento de residuos sólidos, pues no se puede continuar con el depósito en estas condiciones, que cuando no es provocado, de repente se da un incendio espontáneo, pero sea cual sea la causa, el desgaste se lo están llevando los elementos de los cuerpos de socorro como Bomberos y Protección Civil, así como el personal de apoyo de la Dirección de Obras Públicas.

Ya hacía falta. El municipio de Mocorito se ha convertido en el primero de la región en contar con un reglamento para la protección a animales, el cual se aprobó esta semana en Cabildo, lo cual era sumamente necesario debido a la gran cantidad de casos de maltrato animal que se han dado en los últimos meses y que al no saber o no tener a dónde acudir a denunciar, los dueños de estas mascotas se tenían que conformar con hacer una denuncia a través de redes sociales, que solamente quedaba en un post y nada más. Ahora, se espera que con este reglamento que se ha aprobado, las sanciones que se impongan sirvan realmente para erradicar este problema, pues la saña que se ha visto en los casos de maltrato animal en el municipio es en ocasiones indescriptible.