Influenza cobra vidas en el estado

Autoridades de la Secretaría de Salud en el estado reconocieron que de los mil 600 casos probables de influenza que se han detectado este año en Sinaloa, once han terminado en fallecimientos, pero, a pesar de ello, destacan que esto no es para alarmarse, ya que no se tienen ubicados brotes epidemiológicos, por lo que consideran que solo con atender las medidas preventivas es probable que ya no haya más decesos por ese motivo, y no igualar la cifra de doce muertos que arrojó el 2017 por esta cepa.

Luego de la pandemia de este tipo de gripe que se dio en México en 2009, que incluso se le consideró factor para afectar la economía en el país, las autoridades tomaron medidas drásticas al respecto, pero eso no ha impedido que sigan apareciendo casos, ya que la temporada de la influenza inicia en octubre y culmina hasta mayo, lapso en el que se deben atender al pie de la letra las recomendaciones hechas a la población de lavarse las manos con gel antibacterial, abrigarse bien, no exponerse a los cambios bruscos de temperatura, entre otros, pues las autoridades federales no descartan el aumento de más casos graves y defunciones en México con el predominio del tipo AH1N1.

Son 30 mil vacunas con las que la Secretaría de Salud se preparó este 2018 para combatir la influenza en la nación, pero la participación de la ciudadanía será sin duda alguna la mejor medida para evitar más decesos por culpa de este virus tan agresivo.