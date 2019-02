Infonavit y delegaciones

INFONAVIT. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) desde hace más de tres décadas se alejó de su razón de ser, como organismo de interés social que debe dotar de créditos accesibles y baratos a los trabajadores.

Además de la falta de transparencia en el manejo de los fondos captados, del cinco por ciento del salario que aporta el empleador para compra o remodelación de vivienda del trabajador, prevaleció en las últimas décadas el interés de lucro, con créditos leoninos e intereses excesivos, contrarios al sentido social que debe tener Infonavit.

La corrupción se anidó porque no hubo voluntad de combatirla, aparte de que desde 1997 hasta 2012 se desviaron y no regresaron a los trabajadores los fondos de vivienda aportados por empleadores, en los casos cuando no se usaron los créditos.

Fueron miles de millones de pesos desviados inconstitucionalmente a las Afores, ya que durante 15 años no se entregó a los trabajadores su fondo al pensionarse, salvo que demandaran o se amparaban reclamando la inconstitucionalidad de la medida.

Al final del gobierno de Felipe Calderón se obligó -por medio de una Jurisprudencia y a través de un decreto presidencial- a regresar los fondos constituidos en beneficio del trabajador, con la aportación del cinco por ciento que debe enterar el empleador.

Al utilizar los esquemas especulativos de la banca privada, en Infonavit los créditos se elevaron exorbitantemente y se volvieron impagables, aparte, usaban despachos privados que desalojaban de la vivienda a ancianos, desempleados y personas con discapacidad. Que bueno que AMLO anuncia que hará un rescate de los créditos de Infonavit, y que habrá programas de apoyos para deudores; es hora que Infonavit recupere su razón social y funcione con créditos blandos y accesibles para los asalariados. ¿O no?

CONTROVERSIA EN LAS DELEGACIONES. Hizo ruido en Morena la ratificación de Víctor Gandarilla, como delegado de gobernación en Sinaloa; primero, porque se había dicho que las delegaciones desaparecerían, y gobernación es una delegación que no se le ve materia de trabajo, aparte Gandarilla tiene amplia trayectoria en el PRI, fue presidente del tricolor en Sinaloa, diputado federal varias veces, dirigente campesino y funcionario de gobiernos del PRI.

En el caso del delegado del Issste en Sinaloa, Marcial Silva, se dice que llegó con el apoyo del diputado federal del PRI Alfredo Villegas, quien también ha sido diputado federal varias veces y se desempeñó como funcionario nacional del Issste con Peña Nieto. Villegas sigue ostentando su poder, bajo la “protección” de Joel Ayala, eterno dirigente sindical del PRI, quien controla a los burócratas integrados a la FTSE.

Otro caso es el de Juan Carlos Fierro, delegado de Prospera en Sinaloa, hizo su carrera política en el PRI y fue delegado en gobiernos del PAN; hasta el 31 de octubre se desempeñó junto a Jesús Valdez y Antonio Castañeda en el ayuntamiento de Culiacán. Fierro, fue delegado del Registro Agrario en Sinaloa (RAN) en gobiernos del PAN y salió acusado de amenazar y hostigar trabajadores; sin embargo, fue nombrado recientemente delegado de Prospera.

No cabe duda que en la política nadie sabe para quien trabaja, o como dicen, “unos corretean la liebre y otros sin correr la alcanzan”. ¿O no?

GUARDERÍAS. Fue desafortunada la declaración del Secretario de Hacienda, sobre la desaparición de guarderías; estas deben seguir existiendo, y no encomendar a los abuelos el cuidado de los nietos. Se debe investigar y castigar la corrupción, pero las guarderías son necesarias para el apoyo de madres que trabajan.