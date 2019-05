Informalidades. En el gobierno municipal pareciera que los regidores de oposición son los “apestados”, por aquello de que, trascendió, últimamente los invitan al parecer más que nada por compromiso a los actos oficiales del gobierno, como si dijeran: nomás para que no digan que no los invitamos. Resulta que para el acto conmemorativo al Día del Trabajo, la invitación llegó vía mensaje de texto pasadas las 10:00 de la noche anterior, por lo que simplemente la determinación fue no acudir. Claro que en el templete los que sí figuraron fueron las y los regidores que respaldan en todo momento lo que la presidenta municipal Aurelia Leal propone y dispone.

Cambios esperados. Y de quien se dice está a punto de ser removido de la Dirección de Educación es Alfredo Magallanes Ovalle. En los pasillos hay voces que aseguran que los días del también profesor al interior del Ayuntamiento están contados, esto entre otras cosas debido a su actitud prepotente que le impide relacionarse de buena manera y trabajar en equipo con sus compañeros.

Resulta difícil concebir esta información y es que lo que sí es un hecho es que abiertamente se sabe que Magallanes Ovalle cuenta con el respaldo de José Luis Guerrero Sánchez, el secretario del Ayuntamiento; sin embargo, está también el precedente de que varios de sus compañeros han hecho reportes por algunas actitudes poco favorables y convenientes de este personaje. Ayer la propia alcaldesa reconoció que habrá cambios y que se están suscitando algunos despidos, habrá que confirmar con ella qué tan cierto es esto que se arrastra desde hace algunas semanas.

Impuntual. La que con su impuntualidad terminó por colmar la paciencia de algunos integrantes de la junta directiva del Implan fue la alcaldesa Aurelia Leal López. Y es que los miembros fueron citados para las 11:00 horas en la sala de Cabildo para sostener una reunión con motivo de la aprobación de la convocatoria para designar al nuevo director de la dependencia; sin embargo, eran ya las 11:40 y la mandataria brillaba por su ausencia. Dentro de los que ya de plano no aguantaron e incluso notablemente molestos dijeron que era una falta de respeto que se jugara así con su tiempo, figuran líderes camarales e incluso regidores de las fracciones opositoras. Para las 11:45 Leal López hizo su aparición y se disculpó diciendo que estaba atendiendo a algunos ciudadanos. Si bien es cierto que algunos antecesores de la alcaldesa han cojeado del mismo pie, es necesario señalar que esto no le da derecho a seguir el mismo camino, así que ojalá cuide más estos detalles y los evite a la mayor medida posible, pues esto evidentemente es perjudicial para su imagen.

Bola de nieve. La suspensión del servicio por parte de PASA y el hecho de que la comuna no ha podido con la recolección de la basura tanto en el casco urbano, como en las comunidades, ha generado una especie de bola de nieve que sigue creciendo, pues además de la afectación a la imagen de la ciudad y los problemas de salud que la acumulación de desechos pudiera representar, ahora esta situación ha incrementado de manera considerable los servicios que brinda Bomberos, pues la ciudadanía opta por prenderle fuego a los desechos sin importar la contaminación y los peligros que dicha práctica representa. En ese sentido, el comandante operativo del organismo hizo el llamado a la Dirección de Ecología, que dicho sea de paso sigue sin titular, a que pongan de verdad mano dura contra aquellos que realizan esta práctica de manera constante.