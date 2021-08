¿Informática en medicina?

¡Hey!, hola, espero que estés bien, mucho gusto te mando un abrazo a la distancia.

Aún recuerdo cuando entré a tercer semestre, mire una materia muy peculiar, “informática aplicada a la medicina”, impartida por la maestra Angelita, como le decimos de cariño, quien nos daba la introducción a la materia, no voy a mentir cuando en principio dije, una materia de relleno, pero me empezó a interesar lo dulce y buena para explicar que era la maestra, una maestra muy comprensiva y que siempre nos ayudaba, gracias a ella aprendí cosas que desconocía de los formatos de computadora, los que usamos de forma habitual, pero lo que más recuerdo era el examen del segundo parcial, un examen en el que duramos 3 horas, incluso algunos compañeros más, el examen trataba sobre instrucciones para realizar un trabajo en esa aplicación de tablas y formatos, me reservo el nombre, pero es de color verde el logo, la verdad me dolió mucho la cabeza y me desespere, pero como te digo la maestra fue tan buena persona que nos ayudó a entender, y como realizar las instrucciones de forma correcta, no digo que nos hizo el examen, pero nos hizo un gran favor ayudándonos. Gracias a la maestra y a Dios salí bien en ese examen.

Bueno ahora te voy a contar por que la informática se usa en la medicina, muchas veces se llevan a cabo trabajos administrativos, eso nos ayuda a ya estar familiarizados con esos formatos y no tener dificultad al momento de llevar a cabo la recolección de datos de las personas o pacientes que han visitado el hospital. También a cuando llevamos a cabo una investigación, como realizar un formato de trabajo correcto en nuestra investigación, como hacer títulos, colocar índices, como numerar páginas, separar secciones y mucho más.

También aprendí a como realizar las presentaciones de manera más correcta y formal y que sean de manera más creativa.

También un médico debe aprender a usar aparatos electrónicos y no estar desactualizado, así que si te preguntas como que materias lleva un médico en preparación aquí te presento esta materia.

Posteriormente esta materia fue una base para metodología de la investigación, pero esa será otra anécdota.

Te dejo con esta reflexión, nunca pienses que una materia es de relleno en tu carrera o en tu vida estudiantil, siempre te dejara alguna enseñanza, y te ayudara a futuro. Nos vemos la próxima semana.