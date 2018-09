Informe final prianista

A partir de 1989 el peor problema político de México FUE EL PRIAN, no el PRI, así se aferrara sin visión al poder absoluto. El Prian, hijo de la pareja Salinas de Gortari-Fernández de Cevallos, se inventó para legitimar el robo a Cuauhtémoc Cárdenas de la Presidencia en 1988. Tan espurio como sería Calderón, fue Salinas. Ambos con mucha sangre derramada. Al final del mandato de Carlos Salinas y tras el año de magnicidios de 1994, (Colosio, Ruiz Massieu) el pueblo se dio cuenta de quién era quién y prácticamente corrió del país a Salinas con todo y una ridícula huelga de hambre que hizo “en una casa pobre”.Es impresionante ver lo poco conscientes de su culpa y traición a la patria que son los políticos mexicanos que han sumido al país en el desastre. Pero también sigue siendo impresionante la falta de memoria y comprensión de los hechos de grandes sectores de ciudadanos.Hoy de lo único que se acuerdan muchos es de los últimos 6 años, del avionzote absurdo que Calderón le preparó a Peña, de los dispendios de la esposa presidencial “La Gaviota” -o exmujer- que sigue de compras en París y de su casa blanca, como si fuera el único caso en que un presidente de México se hace una casota. Memoria, por favor. Todos los expresidentes tienen propiedades absurdas y carísimas que nunca hubieran podido adquirir con honestidad. Años antes, yo misma denuncié “El Cerro del Perro”, de José López Portillo.Pero de lo peor no se hablará en el Informe del Adiós. El petróleo, sin ir más lejos. Y ¿qué decir de las minas, a los canadienses? Otro recurso no renovable que la Constitución conservaba para los mexicanos … hasta que la cambiaron. Se silencia la Entrega del País a cargo de Peña Nieto que, esperemos, sea el último prianista. El último títere de Salinas. Le ordenaron terminar cediendo todos los recursos públicos de México y los privados que no eran del gobierno, la IP con gusto los vendió.Caso icónico es el de María Aramburuzabala, la mujer mexicana más rica, la número 78 del mundo. ”México vendió su Corona”, dijo la revista “Expansión” y dijo bien. Se le olvidó decir que “con todo y la escasa agua del país”. No he vuelto a beber una corona desde entonces.¡Hasta el fin siguen chillando los pobrecitos políticos a los que a los que amenaza el gobierno electo por nosotros los treinta millones, insisto, de bajarle los sueldazos! Pero hasta el último momento Peña Nieto sigue gastando del erario una detestable autopromoción de presidente saliente. ¿Para qué?¡Y cómo se atreve a decir que respetó la libertad de expresión con 55 periodistas asesinados durante su administración? Y cuántos más despedidos de su trabajo por la prensa que compra, como fue mi caso en enero pasado con la OEM, que lo repito porque nadie lo hace por mí, me corrió como cuidacoches. Está hoy en manos de El Universal de México (con Reforma el único periódico mexicano que se expone elocuentemente en Washington en el museo de los medios). Peña Nieto se ostenta como víctima de la incomprensión popular con su sonrisa de Televisa , que por cierto se desmorona por segundos. Pide ya perdón por la Casablanca, pero…De otros grandes “negocios” de Peña Nieto no hay quien hable. Quien sabe como haya aumentado su fortuna en otros lugares del país, pero en el decaído Acapulco fue especialmente vistoso. Con su primer secretario de Gobernación, el hidalguense Osorio Chong, en combinación con su paisano Hernández, vendedor de coches Autofin, se agandallaron los hoteles Princess, Pierre Marqués e hicieron tierra adentro otro de 900 habitaciones, para SU centro de convenciones. Todo para ellos. Cuando los citados hoteles pertenecían a compañías hoteleras extranjeras -a las que abusando del poder presidencial, se transaron- Acapulco recibía alto pago del agua y los hoteles eran de clase para atraer a buen turismo extranjero. Hoy bajaron de categoría y de paso arruinaron a la Capama, distribuidora local del agua. La federal Conagua les dio autorización para perforar pozos y no pagar ese servicio municipal. De hecho, querían hasta hacer un municipio propio o transportar el de Acapulco al “Diamante”.Recordemos que Peña Nieto es un subproducto de Salinas de Gortari. Y en Guerrero, por tres años más el gobernador Héctor Astudillo del PRI, tendrá que sobrellevar la también desastrosa y sanguinaria realidad del estado, que gobierna a la vieja usanza, apareciendo en los periódicos, cortando listones de inauguración en inauguración. Los verdaderos problemas del estado son inmensos y la sangre corre, y la Maña prospera, mientras otro presidentito municipal y también saliente, Evodio Velázquez se gastó en relajo y medio, dicen, más de 7 mil millones de pesos. Arruinó a Acapulco. Nos ha arruinado a los que creímos en él, lo sé en carne propia pues no me ha pagado servicios hiperbáricos por 83 000 pesos desde julio de 2016.Pero en fin … Los hartos le pusimos un hasta aquí a todo esto, esperemos que ahora sí definitivo, aunque sobrevivan un poquito algunos prianistas. Como los 30 millones de hartos, espero no equivocarme diciendo que “ahora sí” nos quitamos de encima a los asaltantes del Poder, impuestos uno tras otro por sus mafias.En el año 2000, me equivoqué ingenuamente: Editorial Grijalbo publicó mi libro sobre el presidente Ernesto Zedillo intitulado “Sexenio Terminal” y creí en un cambio democrático con Vicente Fox. Pero no contábamos, por no conocerla, con la astucia de su entonces empleada, tan maligna como ignorante y por esto peligrosa, Marta Sahagún de Bribiesca y los tres rorros de su vientre nacidos, que muy pronto desplazarían a los hijos (adoptivos) que Fox tenía con su esposa Lilian de la Concha. Los Bribiesca serían hombres públicos, encargados por mami de hacerla rica. Se les acusa de un quebranto de mil millones de pesos contra el erario público (Vanguardia) y se mencionan las propiedades del papanatas que fue el primer presidente panista del país… y padrastro de “los chicos”.Hablando de propiedades, la publicación cita algunas de Vicente Fox: “La Estancia”, en Guanajuato, así como en el “Centro Fox” y el rancho “San Cristóbal” como explicación de mil millones desaparecidos. Tanto robó Marta Fox que Lino Korrodi, organizador de los famosos “amigos de Fox” que lo llevaron al poder, se quejó posteriormente de “haber visto cómo creció la fortuna y las propiedades del expresidente Vicente Fox, un empresario más bien modesto”.La corrupción viene de muy, muy atrás y no va a desaparecer de un plumazo, estimado AMLO. Morena ya empezó su labor en contra, pero no sólo los actuales funcionarios son los culpables.Si las viejas raíces se olvidan, es posible que reverdezcan. Otro día con mucho gusto las recordamos con precisión.