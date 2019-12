Informe polémico. En Escuinapa, la síndica procuradora Olivia Santibáñez Domínguez volvió a despertar la polémica en ese municipio costero al dar su primer informe de actividades. Cuando se creía que los conflictos con el alcalde quedaban por el tema del nepotismo que este último no ha querido aclarar, la síndica vertió más acusaciones en contra de la Administración morenista. Durante su discurso, Santibáñez Domínguez acusó la represión que ha enfrentado para continuar su tarea de vigilar el cumplimiento de las leyes en el Gobierno. Reveló que durante este primer año de actividades ha sido amenazada y hasta demandada por la vía penal. “Yo espero, porque ni así voy a desistir, porque para estar aquí necesito tener coraje, valor y muchos elementos para enfrentar no solo mis responsabilidades, sino todas aquellas bajezas de las que soy objeto, vengan sus demandas y sus querellas”, expresó la síndica, ante los aplausos de los asistentes.

Labor incómoda. Otra síndica procuradora que también parece llevar impresa la polémica como parte de su labor es Elsa Bojórquez Mascareño. La funcionaria del Ayuntamiento de Mazatlán es presionada por el presidente municipal, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Este pretende que la síndica procuradora cubra los 140 millones de pesos que los juzgados han ordenado que se pague como indemnización a la empresa Nafta por la clausura de un proyecto de gasolinera cerca del malecón. El argumento es que Bojórquez Mascareño prolongó el juicio. Al respecto, la funcionaria ha respondido con más críticas. De manera reiterada ha referido que Benítez Torres ha perdido el rumbo de su Gobierno y que está muy lejos de los ideales que Morena promueve para concretar la Cuarta Transformación del país. El conflicto entre ambos actores parece que continuará por mucho tiempo, ya que ni uno ni otro muestra la voluntad de una reconciliación. En tanto, el cabildo está por solicitar un informe sobre los casos legales, que pudieran significar un riesgo para las finanzas municipales.

¿Y la austeridad? Enojo y desilusión hay en personas que tienen a familiares de desaparecidos, pues si las autoridades no los buscan, entonces lo mínimo que deben hacer es darle recursos a la Comisión de Búsqueda y no bajarle el presupuesto, como pretenden hacerlo en el año próximo. Por esta razón, familiares de desparecidos hacen un llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel a reflexionar en este tema. Le solicitan que si no los ayuda, no los afecte. También le hacen el señalamiento de que ha hecho caso omiso a algunas de las peticiones de los colectivos, como es asignarles algunas unidades para trasladarse a las búsquedas. En el tema de la Comisión de Búsqueda, así como la de Atención a Víctimas del Delito, todo parece que fueron creadas por mero protocolo, pero no existe la intención de que operen como debe ser. El presupuesto que ambas tienen prácticamente se irá en la operación y salarios de los trabajadores, y no en apoyar a quien realmente lo necesita.

Siguen afectados. A pesar de que ya se encuentra todo en la normalidad desde el jueves negro que vivió la ciudad, los que aún se siguen viendo afectados son los restauranteros, ya que José Miguel Taniyama Ceballos, quien está al frente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Culiacán, aseguró que las ventas han bajado desde entonces, por lo que aseguró que han tenido hasta un 30 por ciento menos en ventas, situación que les preocupa, pues en esta temporada es cuando más necesidad tienen y no quieren llegar al extremo de despedir gente o cerrar comercios, pues hay comercios pequeños que no pueden mantenerse con tan poca venta, y son los más afectados. Además, son los principales afectados con la falta de apoyos para el campo o la ganadería, pues los que requieren de productores les incrementan los precios, y después ellos también tienen que hacerlo, y es cuando vienen las pérdidas.