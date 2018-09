Infunden pánico con noticias falsas

Uno de los problemas que se han suscitado tras la popularización de las redes sociales y la facilidad con que cualquier persona puede acceder a aparatos tecnológicos son las famosas fake news, noticias falsas que se hacen virales por medios que no corroboran la información.Desde el regreso a clases se han difundido noticias de este tipo relacionadas con el robo de infantes al por mayor, lo preocupante del asunto es que muchas personas no verifican que en efecto se trate de contenido real y creen sin más cuestionamientos en lo que leen.En 12 estados los titulares de las fiscalías han tenido que dar la cara y desmentir lo que se dispersa por las redes, pues no hay ninguna denuncia por robos de niños; sin embargo, en Puebla, y posteriormente en Hidalgo, estas mentiras y la sicosis que se ha generado entre la población han cobrado ya cuatro víctimas. El criterio es clave para identificar una noticia falsa, habrá que revisar quién distribuye la información, quién la respalda; si no está seguro de que se trate de algo real, es importante que evite ser parte de esa cadena para no dar pie a la desinformación.