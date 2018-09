Ingenieros a favor del NAIM

Hoy el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), que preside Fernando Gutiérrez Ochoa, entregará su dictamen respecto de las dos opciones que se barajan para construir el nuevo aeropuerto.En los últimos 15 días han analizado las alternativas que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, les dio: el NAIM (Nuevo Aeropuerto Internacional de México) y la base de Santa Lucía.Que no le quede la menor duda: la conclusión del CICM es que el mejor lugar para la terminal es la zona de Texcoco, esto es el NAIM, y no la región de Zumpango, donde se asienta la base de la Fuerza Aérea.Desde la semana pasada las mesas de trabajo que se crearon en el colegio para estudiar el tema entregaron sus deliberaciones. Y éstas no se alejan de lo que casi todos, excepto en el primer círculo de AMLO, cree.Santa Lucía es técnica y financieramente inviable. La propuesta que desarrolló el Grupo Rioboó, del constructor José María Rioboó, principal asesor de López Obrador, simple y sencillamente no tiene piés ni cabeza.Los ingenieros civiles no tienen la menor intención de polemizar. Su diagnóstico es puramente técnico. Ahí le dejarán a Javier Jiménez Espriú, designado próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, su fallo.López Obrador, Jiménez Espriú y Rioboó pueden proceder, con esa recomendación técnica en las manos, como políticamente les convenga más.Aquí le he platicado de la compra que Fernando Chico está cerrando del Hyatt Regency de Polanco, antes Hotel Nikko. La operación se tasó en unos 378 millones de dólares. El dueño de Asur, junto con sus hijos Andrés y Fernando Chico Hernández, están estructurando en paralelo un vehículo para soportar esa adquisición y el desarrollo de otro inmueble de esa misma marca, un Park Hyatt que estará al lado. La idea es levantar unos 500 millones de dólares en total, de los cuales 210 millones sería un crédito sindicado liderado por Sabadel, que lleva aquí Francesc Noguera, más por lo menos otros 230 millones de capital. En este último tramo participan, además de los Chico, el arquitecto Javier Sordo Madaleno, los hermanos Antonio y Adolfo del Valle Ruiz, la Afore Siglo XXI-Banorte que dirige Juan Manue Valle y el fondo canadiense Cadillac Fairview que dirige John M. Sullivan. Adicionalmente se están invitando a varios inversionistas a que le entren a otro fideicomiso con aportaciones de 20 millones de dólares para invertir en varios hoteles más. Por ejemplo, otro Park Hyatt nuevo que se construirá en Los Cabos, el Viceroy de esa misma plaza, antes Mar Adentro que construyó el otro arquitecto Miguel Ángel Aragonés, el de la célebre Casa Blanca; el Hotel W de la CDMX que era de Roberto Hernández y Alfredo Harp, y el Now Jade de Puerto Morelos que opera AM Resorts, de Alejandro Zozaya.Televisa, de Emilio Azcárraga, ya seleccionó al agente financiero para vender sus estaciones de radio. Se trata de Santander que dirige Héctor Grisi y preside Marcos Martínez. Sin embargo, el proceso está detenido porque su socio español, Prisa, sigue buscando un aliado que quiera quedarse con el 50% de la televisora. Las huestes de Manuel Mirat invitaron a tres socios mexicanos que le han acompañado en su capitalización, pero todos rechazaron entrar al negocio radiofónico. Considere a Carlos Fernández, exaccionista del Grupo Modelo; a Roberto Alcántara, del Grupo IAMSA, y Francisco González, de Multimedios. No obstante, los hispanos siguen sondeando otros. Santander solo está a la espera del banderazo. Ya se han acercado 25 interesados. Los más visibles son Radio Fórmula de Rogerio Azcárraga, Acir de Francisco Ibarra, Radiorama de Javier Pérez de Anda y Adrián Pereda y El Financiero de Manuel Arroyo.A propósito del Grupo Prisa, ¿quién es el futuro funcionario del primer círculo de Andrés Manuel López Obrador al que Antonio Navalón recurrió y está cabildeando intensamente? El hábil hombre de negocios y columnista del diario El País se alquiló en calidad de lobbista de lujo, ni más ni menos, que a un viejo empresario del sector petrolero que ya da por hecho que este sexenio que está por comenzar será “el suyo” en materia de negocios dentro de Pemex. Lo que no saben es que Octavio Romero y su equipo ya los tienen bien medidos.Que Alberto Esteban, el director general de Normas de la Secretaría de Economía, solicitó un crédito de un millón de pesos para adquirir dos camiones modelo 2006 que forman parte de una empresa que llamó “Transportes Beto”. El servidor publicó dice que el préstamo lo adquirió desde el año 2017 y que lo terminará de pagar en el 2022. Comenta que utilizó sus fondos de ahorro de los últimos cinco años para dar el enganche que no está sujeto al financiamiento. La compañía está registrada en su declaración patrimonial.A 12 años de haberse vendido el Tequila Herradura al grupo Brown Forman, las hermanas María Elisa y Luz Gabriela Romo de la Peña quieren jugarle una trastada a su comprador, que en 2006 desembolsó 876 millones de dólares por esa afamada bebida. Un tribunal colegiado está por determinar si los estadounidenses violaron el uso de la marca “San José”, que es el nombre del rancho donde se producía, cuyo distintivo se sigue explotando en algunas botellas y que no fue parte de la compra.