Inicia cabildeo del presupuesto

Los gobernadores, en funciones, Quirino Ordaz Coppel, y electo Rubén Rocha, se ponen de acuerdo para empezar a gestionar el presupuesto federal para Sinaloa para el 2022, debido a que es común que se entregue en septiembre para que se apruebe antes que concluya noviembre. Se necesita dinero para impulsar los grandes proyectos carreteros y las presas: Santa María y Picachos.

Durante su estancia en la Ciudad de México, Rubén Rocha, en las entrevistas con: el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda Arturo Herrera, ya apalabró recursos para el puente que se construirá arriba de la presa Huites, para concretar la carretera Topolobampo-Ojinaga, también para las presas del sur del estado, pero falta entregar los proyectos y darle seguimiento hasta que se aprueben en la Cámara de Diputados.

El presupuesto para Sinaloa en el 2021 asciende a poco más de 56 mil millones de pesos y más del 80 por ciento de los recursos que ejerce el gobierno del estado provienen de la federación, y por tradición, durante años ha sido un viacrucis la gestión, incluso ha habido enfrentamientos como en el 2019 en que manifestantes de Antorcha Campesina, cenecistas y de todo tipo de organizaciones políticas opositoras bloquearon el edificio del congreso para presionar y obligar a que les entregaran más dinero.

Entre otras acciones, se recuerda que el líder cenecista y actual diputado Faustino Hernández se encadenó a las rejas de la entrada del congreso federal, pero sus presiones no funcionaron. Esperemos que ahora no haya necesidad de llegar a acciones extremas. Desde los gobiernos de: Francisco Labastida y Juan Millán, caravanas de productores y cabilderos acompañaban a gobernador a la Ciudad de México a gestionar el presupuesto. Se supone que ahora las condiciones son diferentes.



Popurrí. Ya con la constancia en la mano de presidente municipal electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, participó ayer en la reunión de la intercamaral, donde fue atendido en especial por Héctor Ibarra y Fernando Valenzuela, y les abrió de lleno las puertas de la próxima administración municipal y los invitó a estar en contacto permanente y a que le entreguen por adelantado sus propuestas y sugerencias, que no se esperen a que tome las riendas del Ayuntamiento el 1 de noviembre, sino que adelanten para incluir sus peticiones en el Plan Municipal de Desarrollo.

Gerardo también se lanzó duro a defender la instalación de la planta de amoniaco en Topolobampo, cuya inversión se requiere para impulsar el desarrollo económico y productivo de Ahome y de todo Sinaloa, no se anduvo con medias tintas, pues, pero además ofreció hacer una reingeniería a fondo para agilizar los trámites que hacen los inversionistas. De hecho, casi todos los directivos de las organizaciones empresariales y productivas apoyan a la empresa GPO, pero el proyecto está detenido en los juzgados federales por una lluvia de amparos.



VACUNA. “A veces nada el pato y a veces ni agua bebe”, ayer por la tarde se difundió el mensaje que hacía falta gente para vacunarla contra el Covid-19, y en ocasiones no alcanzan las dosis.

