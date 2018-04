Inicia cuenta regresiva para el cuadro Dorado

Son cuatro juegos para alcanzar el título del Torneo Clausura y seis los que necesita Dorados de Sinaloa para regresar a la máxima división de la que ha caído en par de ocasiones en su corta, pero fructífera historia en el futbol profesional de México.Y la cuenta regresiva para el Gran Pez inicia a partir de esta noche con el juego de ida de la fase semifinal que sostendrá en Tapachula ante los Cafetaleros, en un duelo que podría ser vital en las aspiraciones de los comandados por Francisco Ramírez.En efecto, ya que a estas alturas los cuatro clubes que están en la semifinal tienen como objetivo alcanzar los máximos honores, pero en el caso de que si los Alebrijes repiten título no tendrán derecho al ascenso porque su estadio no reúne los requisitos que exige la Federación Mexicana de Futbol.Los únicos dos que sí pueden lograr su sitio en la Primera División son los Dorados y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y que a como están jugando no sería descabellado que ellos sean los protagonistas de la final del Torneo Clausura.Nos gustó la forma en que el Gran Pez jugó frente al Atlético Celaya y así nos gustaría que lo haga frente a Cafetaleros a partir de esta noche, que frente a su gente intentará tomar una buena ventaja y ver si aquí en el Coloso del Humaya puede redondear la faena.En tanto que los Dorados tratarán de jugar con inteligencia y al mismo ritmo los 90 minutos, buscar ofender la puerta cafetalera y sobre todo evitar que le hagan daño a su marco.Desde luego que no será nada fácil para los sinaloenses superar tan fácilmente el escollo de hoy; sin embargo, sentimos que el equipo de casa pasa por un buen momento futbolístico y debe aprovechar, porque en este tipo de partidos ya no debe haber margen de error.El llamado sexo débil sigue demostrando todo lo contrario, ya que la selección Culiacán sí pudo coronarse en el pasado estatal que se realizó en la ciudad de Los Mochis; en tanto que en la varonil, los capitalinos y actuales campeones nacionales fueron destronados al sucumbir en la batalla titular ante Guasave.Ahora las chamacas capitalinas serán la base del seleccionado sinaloense que asistirá con todos los gastos pagados al certamen nacional a jugarse en la ciudad de Tepic.Y desde luego le mandamos una sincera felicitación a cada una de las jugadoras, cuerpo técnico y al directivo Martín Velázquez por tan buena actuación.es el que va directo para nuestro buen amigo Jesús “Chuy” Ramírez, por su reciente cumpleaños. El patrocinador del cuadro Chuy Ramírez que milita en la Liga de Tercera Fuerza Libre lleva un impecable paso que lo perfila para estar peleando por el título. Buena suerte, amigo. Y que se la siga pasando bien.