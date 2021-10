Inicia el proceso de transición en el Ayuntamiento de Ahome de manera formal

Al estilo. El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, pretende acorralar al gobernador electo Rubén Rocha Moya en el proceso para elegir al nuevo fiscal general del Estado una vez que José Juan Ríos Estavillo renuncie. Cuando menos es lo que dicen los abogados mochitenses del hecho de que Polo Palafox haya organizado una reunión con los litigantes del sur de Sinaloa para demostrar la fuerza y solicitarle a Rocha Moya que lo tome en cuenta. Se habla que Polo Palafox escogió el camino más empedrado porque muchos juran y perjuran que Rocha Moya no va ceder ante las presiones. Ese movimiento trajo como consecuencias que algunos abogados mochitenses le tomaran la palabra a Polo Palafox: en la revisión de sus antecedentes no le da el perfil, ya que salió en medio del escándalo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretaría del Ayuntamiento de Ahome y ni se diga de Vialidad y Transportes.

Ahora sí. De manera formal, inicia hoy el proceso de transición en el Ayuntamiento de Ahome. Los integrantes de la Comisión de Enlace del alcalde electo Gerardo Vargas Landeros se presentarán en Palacio Municipal para ser recibidos por la del alcalde sustituto Juan Fierro y empezar la revisión. La carta fuerte de Vargas Landeros es Genaro García Castro, quien va como próximo secretario de la comuna, y de Juan Fierro es Rael Rivera, director general de Obras y Servicios Públicos. Ya la síndica procuradora electa Cecilia Hernández se las cantó a los funcionarios de Fierro: si ocultan información se les va a levantar un acta administrativa. ¿A poco?

¿Desclasificar? El contrato clasificado como confidencial que el gobierno de Chapman le dio a un abogado foráneo que recibió 2 millones 800 mil pesos fue tomado por muchos ahomenses como prueba del derroche y lo oscuro de esta administración en agonía. No fueron pocos los que quedaron intrigados sobre los servicios que prestó el abogado como para que el director Jurídico Jonathan Gutiérrez y el entonces director general de Desarrollo Social Marco Vinicio Contreras Bringas lo colocaran como “secreto de Estado”. ¿Lo va a desclasificar el nuevo gobierno vargaslanderista?

Mentalidad. Tenga peso o no, pero la presidenta del PRD en Ahome, María de los Ángeles Valenzuela, de una vez pretende ubicar a los ahomenses para que después no se llamen engañados: con el gobierno de Gerardo Vargas Landeros no va a haber cambio porque su formación y de su equipo es priista. La lideresa considera que las siglas de Morena es solo eso. Algunos coinciden en parte con sus señalamientos, pero de que va a ser mejor que el gobierno de Guillermo “Billy” Chapman nadie lo duda. Y ya son ganancias. Pero todo se va a saber cuando ya entren a gobernar.

Doble cara. Dicen que las lágrimas que soltó la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, en el acto en la UAdeO no fue por la emoción de la entrega de aulas, sino por que ya se va. Eso es subjetivo, pero lo que sí es contradictorio es que no hace mucho renegó del gobernador Quirino Ordaz y ahora lo puso en un pedestal. La metamorfosis de la alcaldesa. Ya le está pegando la nostalgia del poder.