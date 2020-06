Inicia el riesgo del repunte

En medio de la polémica de si es correcto o no, los comercios y las plazas reanudarán sus labores hoy después de tres meses de suspenderlas por la llegada del coronavirus contagioso y mortal. La medida autorizada por el gobierno estatal y municipal se da en momentos en que el virus no se ha controlado.

Los casos de contagios y muertes se han sostenido en Ahome. Por ejemplo, ayer se reportaron 28 nuevos casos de contagios y seis muertes. Incluso, el municipio está arriba de la lista de casos de muertes de los otros municipios en Sinaloa.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Por eso, es necesario que las actividades se reanuden con todas las medidas de protección para evitar mayores contagios.

Hoy más que nunca los empresarios, trabajadores y ciudadanos deben de cerrar filas para controlar el mal.

Se habla que puede ser que no sea mala la idea de reabrir los negocios, pero el detalle es la conducta de las personas. Está acreditado que muchos no respetan las medidas, como portar el cubrebocas, tomar la sana distancia, etc.

Como el riesgo de que los casos de Covid-19 se dispare al entrar a la nueva normalidad es alto, se necesita de responsabilidad y madurez ciudadana. Sin embargo, se requiere que el gobierno supervise para que los protocolos se cumplan.