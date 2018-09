Inicia la cuenta regresiva. Los reflectores de la política estarán centrados hoy en el Ayuntamiento de Mazatlán, donde se espera que se presente el comité de transición administrativa, integrado por el alcalde electo, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, para iniciar los trabajos que llevarán al cambio de gobierno el próximo 1 de noviembre. El alcalde Joel Bouciéguez prometió al presidente municipal electo que adelantarán el proceso de entrega-recepción y puso como fecha principios de septiembre. Hoy estamos a 3.

Proyecto ambicioso. El sector agrícola de Elota y San Ignacio se sumó para empezar a empujar un proyecto ambicioso:la derivadora Elota-Piaxtla, la cual empujaría de manera definitiva el desarrollo agropecuario en la franja de la costa de Piaxtla y el Valle de San Fernando. Para la gestión ya se integró un comité promotor y en breve será presentado al secretario de Agricultura, Jesús Valdez, en una reunión programada para el 8 de septiembre. Habrá que ver si las diferentes partes se comprometen con el proyecto, porque el diputado federal, Faustino Hernández, envió a su representante.

Mano dura. Parece que en Mazatlán lo que se necesita es mano dura para promover el respeto al Bando de Policía y Buen Gobierno, así como el cuidado de la imagen turística del destino. Y es que nomás se anunció que se detendrían e infraccionarían a quienes bebieran en la vía pública y dejara basura en el malecón, este amaneció limpio durante el fin de semana. Una imagen muy contrastante a la que se tuvo en semanas anteriores, durante las cuales, el paseo costero amaneció como cantina después de las fiestas patronales.

Quieren nueva casa. El Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) solicitó un presupuesto apegado a la austeridad, sin embargo, no le dieron lo suficiente como para adquirir su propio edificio, ya que en el que actualmente se encuentran tienen que pagar un arrendamiento de alrededor de 200 mil pesos mensuales, y no se han cambiado porque lo que les dan no les alcanza ni para comprar su propio terreno, dijo la consejera presidente, Karla Peraza Zazueta, y expresaron que sí quisieran tener un espacio más económico. Mientras los gobiernos estatal, federal y municipal pagan millonarias rentas por edificios, enormes propiedades decomisadas a narcotraficantes sirven como picaderos, se están cayendo y son un problema para los vecinos, en vez de ser otorgados en comodato.

¿Interés social? Muy poca sensibilidad muestra la delegada del Infonavit al anunciar que se han hecho embargos a morosos del Instituto. Estaría bien que esta funcionaria federal les explicara a los solicitantes del crédito que es el más caro que existe y que no tiene nada de social. Que cada año la deuda, así como la mensualidad a pagar, se va incrementando, llegando el momento que hasta quienes tengan sueldo de profesionistas no puedan pagar estas casas de interés social. Además de que los “encharcan” con la hipoteca verde, la cual beneficia solo a las tiendas que venden los productos, ya que hay familias que se ven obligadas a comprar minisplits y aires que no necesitan, pero Infonavit les impone el vale. Otros de los grandes ganones del Infonavit también son los despachos contables, a los que Infonavit les pasa la deuda y se convierten en hostigadores de los morosos. Como si esto no fuera suficiente, si una casa se destruye por un siniestro, la Institución tarda años en resolver, y cuando lo hace, la cantidad que devuelva es raquítica. Ante todo esto, en vez de un bien, el Infonavit es un mal con el que tienen que lidiar las familias más necesitadas.