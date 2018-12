Inicia una nueva era para el país

En teoría, hoy inicia una nueva etapa en la vida de México con la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Este día es un parteaguas en el sistema político del país, donde un candidato de izquierda se erige como presidente de la República tras ganar por abrumadora mayoría en las votaciones del pasado primero de julio.

Este sábado cobra fuerza la esperanza de millones de mexicanos que votaron por un cambio y que esperan que realmente cumpla con las expectativas que generó durante su campaña y no se convierta como sus antecesores.

Sin duda, los mexicanos esperan de este gobierno un cambio verdadero que se traduzca en una mejor calidad de vida, no solo para unos cuantos, sino para la mayoría que día a día lucha desde sus trincheras por que el dinero les alcance para lo básico, pues ven que el gobierno saliente falló en sus expectativas y pasó a perjudicarlos económicamente.

Además de bienestar en lo económico, que tendría que reflejarse con empleos bien remunerados, la gente espera que existan las condiciones de seguridad y de justicia, y que se acabe con la corrupción, un flagelo que se incrustó en los distintos niveles de gobierno y que sirvió para que gobernantes se enriquecieran con recursos destinados para los más vulnerables de México. Andrés Manuel López Obrador tiene enfrente un gran reto. Esperemos que se comporte a la altura de las circunstancias y que no traicione al pueblo de México, por el bien de todos.