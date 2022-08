27 de agosto de 1972

Será obligatoria la Primaria. Un avanzado proyecto de Ley Orgánica de Educación fue sometida a la consideración de la Cámara de Diputados por el gobernador, licenciado Alfredo Valdés Montoya. La iniciativa está orientada al establecimiento de un sistema integral del servicio educativo articulado en tal forma que exista unidad y continuidad en todos los niveles y grados de la enseñanza. Un punto de su iniciativa señala la necesidad de precisar los objetivos de la educación primaria.

Inician los XX Juegos Olímpicos. Munich. Ante la asistencia de cien mil espectadores y diez mil atletas venidos de todos los puntos del mundo, se inauguraron los Juegos de la XX Olimpiada. Un sano entusiasmo, una alegría de aldeano bávaro que sabe que todo está bien, unas chicas inglesas y una paloma con alma latinoamericana, fueron las notas salientes de una jornada denominada por la precisión, pero a la vez plena de emoción vivida en el estadio colmado de público, en que se declararon inaugurados los Juegos Olímpicos. Fundidos en uno solo, dentro de la hermandad deportiva, público y atletas dieron un espectáculo impresionante.

Hacia el final, eran tanta naciones en la gramilla que no cabían una al lado de la otra a todo lo largo de la cancha. A medida que iban entrando en la llamada vuelta final y cumplían su vuelta de saludo, los atletas se convertían en espectadores de su propio show y se dividieron en tres grupos: Los que miraban lo que pasaba en la recta de los 100 metros, los que miraban el desfile por la llamada recta de atrás y los que descansaban filosóficamente en el medio. Se escucharon con disciplina los discursos y luego vino el emotivo momento de la llegada de la llama olímpica, concluyendo todo en paz.

27 de agosto de 1997

No es necesario otro puente en El Maviri. Román Alatorre, expresidente del Colegio de Arquitectos, insistió en que no es necesaria la construcción de un puente de acceso a las playas de El Maviri; las condiciones económicas no justifican un gasto de esa naturaleza, dijo. Además, los únicos beneficiados, que son los dueños de los restaurantes, son los primeros en negarse a hacer las aportaciones económicas para realizar dicho proyecto. Afirmó que es mentira que la población sea la que esté demandando la obra; prueba de ello es que la gente de todas maneras acude a esas playas.

Investigan a Carlos Salinas. México, D.F. Por primera vez, el procurador general de la República, Jorge Madrazo, reconoció que el expresidente Carlos Salinas de Gortari está incluido en una de las 14 líneas de investigación sobre la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio. También se investiga a otros funcionarios públicos, además, indebidamente se disolvió la comisión de la Cámara de Diputados encargada del caso, porque no ha avanzado mucho por lo enmarañadas que se encuentran las pistas.