¿Iniciará el ciclo escolar el lunes?

Parece que los líderes de distintas organizaciones educativas traen como pelota de pimpón a los padres de familia de todo el estado, debido a que unos dicen que sí y otros que no habrá clases el lunes 20 de agosto. Así que para saber si llevar a sus hijos o no este lunes, favor de llamar al 01 800 227 3792 con el mero mero de la Sepyc, José Enrique Villa Rivera.La dirección de Vialidad y Tránsito Municipal de Ahome anda tras un chavalón que le entienda a eso del reglamento de vialidad pa’ que se ponga de semáforo en el cruce de las calles Pasadena y Centenario, en el fraccionamiento Los Ángeles, a partir del lunes bien tempranito y controle el tráfico que hay porque el semáforo no sirve y pa’ qué hacer más largo el cuento, quién sabe cuándo se van a arreglarlo. Quien tenga el alma verde, ámbar y roja, échele el fonazo al chaca de Tránsito, Alejandro Luna Peña, al 815-27-36 pa’ que se pongan de acuerdo.La dirección de Seguridad Pública en Guasave está buscando gente que pueda hacerla de vigilante, no importa si es hombre o mujer, lo que importa es que tenga insomnio o pueda mantenerse despierto, esto para que se avienten el jale de echar rondines por la zona comercial pa’ ver si evitan uno que otro robo o asalto. Si te interesa la chamba, échale la llamada al mero mero de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono (668) 872 12 32.El Ayuntamiento de Mazatlán plantará 30 palmeras datileras en el malecón, supuestamente sin cargo al erario municipal. No es la primera vez que lo hacen, y como siempre, terminan por secarse. La justificación que dio el director de Obras Públicas Municipales, Joel García Regalado, es que se mueren por el mal manejo que se le da en la transportación. Verdad o mentira, lo cierto es que las famosas palmeras no han prendido y tarde o temprano el Ayuntamiento va a tener que pagar por ellas. Si conocen algún remedio casero que funcione en las palmeras, hágaselo saber a García al número (669) 915-80-07, seguramente se los agradecerá.Y siguen saliendo más broncas con obras de la administración de José Eleno Quiñónez, pues los vecinos de la comunidad de Rosa Morada, Mocorito, dicen no haber necesitado el drenaje, sino que tenían otras peticiones y a pesar de que se le dijo se montó en su macho y les puso primero la línea del drenaje, la cual ni querían y ahora están batallando, pues ni funciona y la raza se está colgando a pesar de que no está terminada, y así seguirán. Así que los mocoritenses que tengan más obras en mal estado a medias, mándele mensajitos al de Obras del Ayuntamiento del Pueblo Mágico, Víctor Manuel Parra, para que lueguito se jale a arreglar o medio solucionar la bronca, al teléfono (673) 7350292.