Para mi hijo Roberto, hoy en su primer cumpleaños de vida…

Durante mi tiempo como diputado propusimos una serie de iniciativas que buscan dar respuesta a causas ciudadanas; luchas sociales que a lo largo de muchos años los sectores económicamente más desprotegidos han abanderado en Sinaloa. Me refiero obviamente a los maestros, jubilados, pensionados, enfermeras, médicos, niños estudiantes desde kínder hasta preparatoria, madres solteras, jefas de familia y ciudadanos que buscan una forma digna y honesta de educarse, trabajar y vivir en paz en nuestro estado.

La ley orgánica del Congreso, en su artículo 147, marca este día (final del primer período de sesiones) como límite legal para ratificar las iniciativas que quedaron pendientes de resolverse en la legislatura anterior. Por este motivo, y en solidaridad con quienes más nos necesitan, hoy ratifico ante la casa de los representantes del pueblo de Sinaloa las siguientes propuestas que he denominado Octágono de Iniciativas de la Resistencia Ciudadana:

Uniformes escolares gratuitos desde kínder hasta la prepa. Este programa, que durante un año el gobernador decidió cancelar, y que mas de 8 mil niñas y niños los amparamos gratuitamente, ahora buscamos extenderlo hasta preparatoria. La prepa es más cara, y los estudiantes son vulnerables a la violencia por su edad; es por ello que debemos apoyarlos y no truncarles el programa en esta etapa de su vida académica preuniversitaria.

Desayuno de Campeones. Hoy solo uno de cada cinco niños se beneficia con un desayuno escolar completo, nutritivo y sano; indispensable para su crecimiento, su salud y su aprovechamiento académico.

Tú Pagas, tú Mandas. Involucra a los ciudadanos en una democracia participativa, ya que cada tres años durante las elecciones los ciudadanos votarán para elegir el uno por ciento del presupuesto estatal para proyectos sociales, son más de $500 mdp.

Sinaloa Igualitaria. Mismos derechos y obligaciones civiles sin importar nuestras preferencias sexuales, de culto, políticas o económicas. Todos valemos lo mismo, pero unidos valemos más.

Aterrizar a los ‘aviadores’ en la cárcel. Combatir la corrupción implica también que los parásitos que cobran en el Gobierno sin trabajar no solo deben ser despedidos, sino encarcelados, ya que le roban a los ciudadanos; y quien contrate ‘aviadores’ debe pagar ese daño económico al Estado con su patrimonio personal.

Los ‘pluris’ a la calle. Las listas plurinominales deberán ser conformadas por los segundos mejores lugares de cada votación en una tabla general de los 24 distritos. Así evitamos diputados escondidos en una lista ‘pluri’ y los mandamos a la calle a dar la cara de frente a los ciudadanos, que son sus verdaderos patrones.

Sinaloa sin Casetas. Las carreteras son construidas con nuestros impuestos, no debemos además pagar impuestos de peaje cada vez que transitemos en ellas. Ningún automóvil con placas de Sinaloa pagaría casetas en nuestro estado. Esto además serviría como incentivo para corregir el desorden de tantas placas foráneas ocasionado por la necedad del Gobierno estatal de no quitar la abusiva tenencia, que finalmente logramos aprobar la iniciativa para erradicarla en Sinaloa.

Respeto al Voto. Pone fin al abusivo “veto de bolsillo” de los gobernadores que no publican las leyes aprobadas en el Congreso, obstaculizando así su promulgación para que entren en vigor.

Desafortunadamente, por ignorancia o perversidad, el anterior grupo parlamentario del PRI no quiso entrarle a esta discusión, y mandó estas iniciativas de la resistencia ciudadana a la vergonzosa “congeladora”; esperemos, por el bien de las familias sinaloenses, que ahora el nuevo grupo mayoritario de Morena en el Congreso no sea omiso, y descongele las iniciativas pendientes. Siempre habrá puntos de vista diversos y el debate parlamentario es justamente para discutir y aprobar propuestas para resolver problemas ciudadanos. Esperemos que no impere el temor ni la ignorancia, para no dilatar más la discusión de estas propuestas de solución. Sin duda, habrá otros problemas, otras soluciones, pero estas pueden ayudarnos a empezar a cambiar la conversación sobre Sinaloa.