Iniciemos bien este 2022 no violentando a mujeres y a niñas

audima

Ya iniciamos este año. Cerramos el 2021 con más de 40 feminicidios en Sinaloa. Recibimos en esta primera semana del 2022 con un par de casos de asesinatos a mujeres. No podemos controlar esta situación de violencia que están viviendo las mujeres en nuestro estado. ¿Cómo hacerlo?

Urge atender a la brevedad de manera integral la incontrolada violencia hacia mujeres y niñas que estamos padeciendo.

Ya no queremos ver más notas en los periódicos como lo vivido al finalizar el 2021, un feminicidio que cimbró no solo a la comunidad sinaloense, sino nacionalmente, el caso de “Valentina”, solo 13 años tenía. Estando en casa, como cualquier niña de su edad, llegó un barbaján, la violentó físicamente y terminó con su vida, y con sus ilusiones en segundos.

No queremos ya más escuchar que en un campo agrícola de los muchos que existen en Sinaloa, un sujeto enloquecido violento, alcoholizado, drogado, ataque a una niña de 6 años sin remordimiento alguno, con una violencia brutal, sin razón de ser, y sin que nadie se atreviera a detenerlo. El caso de la pequeña Alma Delia. Ustedes ya recordarán ambos casos. ¡Terroríficos!

A raíz de estos sucesos, me vino a la memoria una entrevista que recientemente leí, de Marcela Lagarde, feminista, activista y defensora de los derechos de las mujeres y niñas, y en realidad me impactó una respuesta que dio a la periodista, al preguntarle ¿el por qué de la brutalidad y ensañamiento en los últimos casos de feminicidio que hemos visto en México?, a lo que Marcela respondió:

“Es una violencia ejemplar, no solo para las víctimas, sino a todas nosotras. Para que todas las mujeres sepamos que por ser mujeres si nos movemos raro, mal a destiempo o hacemos cualquier cosa que el orden social no apruebe, podemos ser víctimas de violencia”, y la verdad, no se equivoca con esta respuesta.

Creo que esta lucha constante por erradicar de raíz la violencia que están viviendo las mujeres en todo el mundo, y a la par la lucha por la igualdad de género, es una lucha que llevamos años librando, ya que ha estado presente en distintos momentos de la historia y ha inspirado a personajes de todos los campos, disciplinas, profesiones y terrenos.

Ello es una muestra más de la universalidad de esta causa y de la necesidad de aportar nuestro grano de arena para construir una sociedad más equitativa y justa en cuestiones de género.

Apostemos para que la situación de violencia contra mujeres y niñas que se ha presentado a inicio de este año desaparezca y que las autoridades hagan lo correspondiente para poder eliminar este fenómeno que se vive, que no es de hoy, sino que ya tenemos tiempo pidiendo se erradique por completo este cáncer (violento) que empieza a consumir a las mujeres y niñas.

¡Ya no más mujeres y niñas asesinadas, tengan piedad, son seres humanos!