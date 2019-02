Inminente guerra por las sindicaturas

En la actualidad hay mucho alboroto en el medio rural por el control de las asociaciones ganaderas, que pretende retener el PRI y que le disputa Morena, pero el ambiente se pondrá aún más caliente con la próxima realización de los plebiscitos para elegir a los síndicos municipales y por el momento no hay mediciones confiables para determinar quién pudiera llevar la delantera.

Los priistas confían en recuperar el denominado voto verde de los campesinos, pero hay que tomar en cuenta que para cuando se hagan los plebiscitos ya van a estar llegando con fuerza los nuevos apoyos federales, incluida la doble pensión para adultos mayores, a los indígenas, las becas para estudiantes y para los denominados ninis, que pueden influir y mucho a favor del morenismo.

Hasta el momento los síndicos en funciones que vienen desde tiempos del priismo al parecer se han alineado con el score y han hecho un pacto no escrito con la administración del alcalde Billy Chapman con la que han trabajado de la mano sin representar ningún problema, por lo que se puede deducir que están contentos y que incluso quienes busquen reelegirse seguirán en luna de miel con los morenistas.

Además, la fecha del 24 de marzo en que se llevará a cabo el plebiscito es clave para el morenismo, debido a que para el 21 está prevista la consulta popular en la que se determinará si somete a juicio o no a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Los ánimos estarán calientes y en estas circunstancias un empate en el número de sindicaturas ganadas por los priistas y morenistas se puede calificar como excelente para ambos partidos. A pesar de que oficialmente no contenderán, pero ya mueven sus piezas.



Popurrí. El delegado federal Jaime Montes y los legisladores de Morena en Sinaloa no nada más deben tomar nota de la manifestación de las madres de familia y educadoras de las estancias infantiles particulares que se efectuó ayer en Los Mochis, sino gestionar de prisa la forma de apoyarlas, si es que no está ya contemplado en el gobierno de la cuarta transformación, porque serían muchos los niños que se quedarían sin este cuidado indispensable para que sus madres y padres trabajen.

Los niños son la parte más vulnerable de la sociedad y no se les debe regatear ningún tipo de apoyo.



CAMPECHANEANDO. Presume en tierras campechanas el director de Conalep, Melchor Angulo, que asistió a la firma del Acuerdo Nacional de la Educación para el Bienestar y difunde una foto en la que aparece con el director nacional Enrique Ku y el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno.



FOXILANDIA. Los panistas, que era su partido, le hicieron un vacío, más bien el feo a Vicente Fox durante la visita que hizo a Los Mochis y a Mocorito, de la misma manera el denominado expresidente de la alternancia prefirió no meterse en problemas y rehuyó responder preguntas sobre sus confrontaciones verbales con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además de quitarle la pensión le acaba de retirar a su familia varias camionetas de lujo y blindadas, que pronto serán subastadas.