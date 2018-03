Inquieta a industria suma de cupos a leche en polvo por tratados comerciales y TPP arma de dos filos

* Casas de bolsa por prórroga para iniciar con BIVA en agosto; Martínez López nuevo en Conméxico; Canaero cierra filas; mineras con Tello; Visor recibe capital.



EN MÁS DE un foro de Concamín que preside Manuel Herrera Vega, algunos industriales y hasta expertos han externado su preocupación por la cantidad de frentes que México tiene abiertos con el mundo en materia de flexibilización comercial.



Obvio el mayor reto es el TLCAN, cuyas negociaciones se retomarán el 8 de abril en Washington.

Hasta ahora esas gestiones no han resultado fáciles por la posición proteccionista de Donald Trump; también está el TLC con la UE que el mes que viene volverá a tener conversaciones en su décimo capítulo.



Economía de Ildefonso Guajardo ha abierto otros flancos en el continente vía Alianza Pacífico y los esfuerzos para ampliar los acuerdos con Argentina y Brasil.



Tras de que la semana pasada se rubricó el CPTPP con 11 países de la Cuenca del Pacífico, le platicaba de las amenazas que se ciernen para el rubro textil-vestido por las concesiones otorgadas a Vietnam y Malasia.



La Canaintex de José Cohen y Canaive que lleva Víctor Rayek han tenido ya contactos con el Senado para que ese esfuerzo no se firme tal y como está. Se proponen cartas paralelas para normar la excesiva apertura.



Otro rubro que igual se ha mencionado como posible víctima del CPTPP es el de la leche. En ese caso si bien hay una amenaza marginal en lo que se refiere a quesos, el principal problema es el producto en polvo.



Las empresas lácteas del país sólo cubren 70% de las necesidades y el resto se importa, o sea unas 300 mil toneladas de leche en polvo.



Un 80% de esas compras provienen de EU y el resto de Uruguay, Chile y Nueva Zelanda.



Con el TPP renovado ese último país accederá ya un cupo arriba de las 20 mil toneladas para llegar al doble en una década.



Dicho acceso significa una buena garantía de abastecimiento en caso de que se tropezara en el TLCAN.



El problema es que también para EU y Canadá se tiene una cuota de 80 mil toneladas de leche en polvo y para el TLCUE se habla de otras 40 mil toneladas.



La suma genera nerviosismo a las empresas agrupadas en la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) que preside Miguel Ángel García Paredes ante una posible erosión del mercado, máxime que en su caso no se exporta.



La situación del rubro de la leche ilustra la problemática que podría extenderse a otras ramas del rubro manufacturero por los diversos frentes comerciales que se buscan abrir de forma simultánea.



En el caso del TPP 12 que incluía a EU, la motivación de obtener preferencias en ese gran mercado justificaba la apertura a otras economías asiáticas, lo que al final de cuentas se diluyó.



Como quiera se encienden algunas luces de alerta.



* * *

AUNQUE LA NUEVA bolsa de valores (BIVA) de Santiago Urquiza busca iniciar operaciones a fines de este mes, parece que todavía habrá que dejar atrás algunas dificultades. Resulta que varias casas de bolsa ya solicitaron a la CNBV de Bernardo González Rojas una prórroga. Y es que una buena cantidad de éstas no han terminado la conexión. Aparentemente la tregua que solicitó el gremio es para el 10 de agosto. Hay molestia con las autoridades financieras por la premura. De por sí, desde el año pasado, incluso al interior de la AMIB que lleva José Méndez Fabre, se ha cuestionado el aumento que habrá en los costos operativos.



* * *

FÍJESE QUE HAY nuevo presidente del consejo directivo en Conméxico. Se trata de Manuel Martínez López, timón operativo de Jumex. Sustituyó a Andrés Garza Herrera director general de Qualtia Alimentos. Con Martínez López Conméxico va a mantener el pie en el acelerador en pro del rubro de alimentos y bebidas, de la mano con Jaime Zabludovsky que es su presidente ejecutivo. Con 45 empresas líderes de ese rubro hay muchos temas en el tintero: comercio electrónico, consumidor digital, huella ecológica, innovación, inversión continua, por citar algunos.



* * *

MIEMBROS DE LA CANAERO que comanda Sergio Allard visitarán hoy la megaconstrucción de lo que será el Nuevo Aeropuerto de la CDMX. La idea es respaldar el proyecto a cargo de Federico Patiño y claro de SCT que lleva Gerardo Ruiz Esparza, esto en el contexto de los ataques de Andrés Manuel López Obrador, a esa que es la obra más importante del sexenio. En el absurdo, habla de construir una terminal en Santa Lucía que trabaje en conjunto con el vetusto AICM, lo que echaría por tierra el papel de “hub” que tiene el aeropuerto capitalino para la aviación nacional que este año llegará a 100 millones de pasajeros transportados.



* * *

Y AYER REUNIÓN de la plana mayor de Camimex que preside Daniel Chávez con el gobernador Alejandro Tello de Zacatecas. El encuentro es parte de las negociaciones para eliminar el polémico impuesto ecológico que se aplicó este año. También este rubro trabajará con Conago. Tello es ahí coordinador de la comisión de minería.



* * *

VISOR, PLATAFORMA FINTECH orientada a facilitar el financiamiento para Pymes, acaba de recibir una inyección de capital de un grupo de fondos para reforzar su expansión. Participaron Ignia de Álvaro Rodríguez Arregui, ALLVP y American Express Venture que dirige Harshul Sanghi, en su primera operación aquí. Visor de Rubén Sánchez Souza surgió en noviembre del 2015. Opera en México y Brasil y vía su tecnología ofrece a bancos y otras instituciones información confiable de la salud financiera de las Pymes para mejorar la toma de decisiones.