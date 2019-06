Inseguridad. Que lo digan los opositores del régimen morenista, no es novedad. Pero que el presidente del Senado, Ricardo Monreal, lo reconozca, tiene su peso. Al arrancar el Segundo Foro Regional Federalismo y Seguridad, realizado ayer en el puerto, el senador de Morena destacó que el aumento en la inseguridad “nos agrede. Nos insulta”. Y apuntó que ha llegado a niveles insostenibles. Lejos de los “otros números” que intentan pintar diferente el delicado problema de la violencia en el país, Monreal se vio, se percibió realista, y sin tapujo alguno reconoció que la inseguridad es insultante e insostenible. En su intervención, el político zacatecano y líder de la Cámara de Senadores adelantó que este próximo domingo arrancará operaciones la Guardia Nacional. Que el país quedó dividido en 266 regiones y el despliegue inicial cubrirá 150 en los estados de mayor incidencia delictiva. Reiteró que la Guardia Nacional tendrá un mando totalmente civil. En el acto inaugural del Foro convocado por Periódicos Asociados en Red, le correspondió a Javier Salido, a nombre de los periódicos EL DEBATE, dar la bienvenida a los asistentes, y destacó el interés de los asistentes de lo que ocurre en nuestro país y la disposición en contribuir al crecimiento y fortalecimiento del México que deseamos tener. Por su parte, el presidente de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, mencionó que muchos de los problemas graves que enfrenta el Estado Mexicano es por la distribución imprecisa de facultades en los ámbitos municipal, estatal y federal. De ahí la importancia de fortalecer el federalismo. Y al referirse a la inseguridad en el país, destacó que México vive uno de los momentos más difíciles en su historia. Los datos que arrojan los últimos años son lamentables y con una violencia que rebasa cualquier límite. Y lo peor, los números siguen creciendo en una medida imposible de sostener. Las mesas de análisis y propuestas en las que participaron senadores y especialistas, aportarán datos importantes, que de acuerdo con el senador Monreal, serán tomados en cuenta para la elaboración de iniciativas que serán llevadas al Senado. El evento sin duda cubrió las expectativas de quienes asistieron. Entre ellos, como invitados especiales, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, que fue quien dio por inaugurado el Foro.

Sí me enojé. El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, aceptó que sí se enojó cuando un grupo de personas en un mitin con López Obrador en Gómez Palacio, lo abucheó. El evento fue el 16 de junio. En corto, Rosas Aispuro le dijo a este reportero que no había forma de evitar que se enojara. Fue un abucheo planeado, “y me les enfrenté”. Apuntó que “no podía. No debía quedarme callado ante eso...Y les respondí”. Efectivamente, los videos que aparecieron en redes sociales. Las reseñas de los diarios, daban cuenta del abucheo que le lanzaron a Rosas Aispuro. Pero también dieron cuenta de la respuesta que les dio y el señalamiento de que “no dan la cara. No tienen el valor para hacerlo de frente. Y por eso gritan”. Para Rosas Aispuro, lo que sucedió el pasado 16 de junio deben de tenerlo en consideración los demás gobernadores. Quienes participaron en el abucheo fueron identificados como militantes y simpatizantes de Morena. Y claro, están molestos porque en Durango, en la pasada elección, fueron derrotados.