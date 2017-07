Inseguridad y sin policías

La crisis por la falta de elementos policiacos en el municipio de Angostura cada vez hace más complicado el garantizar la seguridad a un pueblo golpeado por la inseguridad y la alza de robos en las comunidades y campos pesqueros.Tan solo en Costa Azul la presencia de un elemento policiaco por turno para la atención y resguardo de la seguridad de poco más de 2 mil habitantes pone en desventaja al brindar la garantía de seguridad para el pueblo.Ante esta situación, la petición de los habitantes es que se incrementen a uno más, sin embargo, las condiciones y la falta de elementos pone en serios problemas a las autoridades para poder responder a esta petición.Sin embargo, esta problemática que se presenta en este campo pesquero no es exclusiva, porque hay más comunidades que se enfrentan a la crisis de falta de elementos, y mientras no se tenga los agentes necesarios las condiciones podrían quedar en las mismas, si no se actúa en trabajar esta acción.