Insisto, el dedo es de todos

Ya he hablado en este espacio que para la selección de candidatos presidenciales, todos los partidos recurren al dedazo, su método de designación natural, aunque todos lo nieguen.

En Morena será autodedazo de Andrés Manuel López Obrador, que lo fue desde que creó Morena en julio de 2014, eso nadie lo discute aunque haya anunciado que habrá un proceso interno vía encuesta, eso sí, demoscópica, para elegirlo. En la otra casa, Ricardo Anaya diseñó su propio Morena, con el Frente Opositor, que insisten falsamente en llamarlo Ciudadano, que no lo es, para ser él su candidato y saltarse el proceso del PAN, como anunció al formar este bloque morenista pintado de azul y amarillo con el PRD, cuya presidenta, Alejandra Barrales, será su candidata al gobierno de Ciudad de México y el jefe del PRI, Enrique Peña Nieto, dará a conocer la próxima semana a su candidato de nombre José Antonio.

Eso sí, todos se acusan entre sí de recurrir a métodos antidemocráticos para la elección de su candidato, como si la gente fuera pendeja. López Obrador dijo al Frente que se abriera y acusó de dedazo al PRI, Anaya señaló al tabasqueño y al priismo como víctimas del dedo que ha apuntado su candidatura.

Y seamos claros, aunque ellos no lo sean porque no lo pueden ser: en Morena no hay duda, es López Obrador porque el partido sin él no existiría; en el segundo es el Frente, sin el que Anaya tendría problemas en el PAN para ser su abanderado y en el PRI es Peña Nieto como jefe de su partido el que decidirá. La gran diferencia es que tanto AMLO como Anaya están apuntando su propia candidatura y Peña Nieto la de quien desea que lo suceda en Los Pinos.

Todo está decidido menos un aspecto que podría abortar el autollamado Frente Ciudadano: lo que declaró Miguel Mancera de que si hay dedazo él no irá con dicho frente, podría ir por el PRD, rompiendo el bloque de Anaya, lo que confirmaría lo que le había adelantado: habrá bloque hasta que el candidato presidencial los separe.

Y están a punto.

RETALES

1. ASESINATO.- Lamento en lo personal la muerte de Adolfo Lagos al que conocí hace muchos años como banquero y traté más como director de Izzi. Es hasta sospechosa la velocidad de la Fiscalía del Estado de México en la conclusión de que lo mató la bala del arma de su chofer, ignorando el asalto con pistola que sufrió Adolfo. Da la impresión de que quisieron desentenderse del asesinato cuando la prioridad del Estado de México es la seguridad;

2. MMMMMH.- No acabo de entender la decisión de Ricardo Monreal de permanecer en Morena y no asistir al evento central del lunes, el llamado Proyecto de Nación de López Obrador, del que ya hablaremos. Me quedo con que será su coordinador de campaña, que es inmediato, o el Senado, para lo que falta tiempo; y

3. A CASA.- Es inminente el fallo judicial que permitirá a Elba Esther Gordillo, presa desde el 28 de mayo de 2013, cumplir su proceso en prisión domiciliaria.

Nos vemos mañana, pero en privado.