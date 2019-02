Insólito: alto funcionario federal es también líder de su partido

Un cargo federal y uno partidista son incompatibles, y, sin embargo, en Sinaloa existe alguien que ostenta ambas posiciones como si fuera de lo más normal: el máximo dirigente estatal de Morena, Raúl Elenes Ángulo, es, al mismo tiempo, titular de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (Conapesca).

Menuda sorpresa nos llevamos con la aclaración que tuvo a bien hacer la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Karla Gabriela Peraza Zazueta, al ser entrevistada por este medio luego de las sesiones (extraordinaria y especial) que se celebraron el martes en el IEES.

Escrupulosa de la ley como se distingue por ser en cada uno de sus actos, Peraza hizo ver que Elenes se mantiene como líder de Morena en los documentos oficiales, de acuerdo con las notificaciones de ese partido político al instituto.

El IEES —estableció— no puede tomar parte en decisiones partidistas, y en este caso su papel se limita a vigilar y firmar los documentos que emite cada partido ante el organismo.

«Lo que tengo que atender como instituto electoral es lo que los estatutos dicen en los partidos políticos, y mientras que no me presenten a mí otra cosa, yo debo hacer valer lo que a mí se me presente», indicó.

La permanencia de Elenes —agregó— «es un tema que le corresponde, en todo caso, al partido político, o hacer ver los cambios que deben de hacer y movimientos de su dirigencia».

Lo más curioso del caso es que en Morena Sinaloa lo que sobra son aspirantes a ocupar la dirigencia. Si Elenes se aferra al cargo, sus razones tendrá, pero no es por falta de cuadros.

Así ha quedado de manifiesto desde noviembre, cuando varios empezaron a levantar la mano en pos de la delegación estatal de Morena (así se denomina en ese partido al máximo cargo de dirigencia a nivel estado), y, aunque hay muchos «gallos», hasta ahora la opción más sólida es María Inés Pérez Corral, exdelegada municipal en Culiacán.

Ahora bien, en los hechos, la figura de Elenes como delegado estatal es solo de membrete, con todo y que su firma sea la buena a nivel oficial.

Quien se hace cargo de Morena Sinaloa es, en realidad, el delegado de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, Tomás Aguayo Acosta.

Cualquier morenista de cierto nivel sabe que es Aguayo quien resuelve los trámites. Así lo establecen los estatutos del partido, hasta en tanto no se celebren elecciones para renovar dirigencia. Estas pueden llevarse a cabo hasta noviembre, si al reglamento nos atenemos.

La pregunta es: ¿continuará el comisionado nacional de Pesca con esta doble función por lo que resta del año? ¿Nombrarán oficialmente a un dirigente interino? ¿O, de plano, adelantarán el proceso de elecciones internas? Se habla de que pudiera ser en julio o, a más tardar, en septiembre. Ya veremos.

NOBLEZA OBLIGA. Igual que cuestionamos su arribo al Congreso del Estado, hoy resulta digna de reconocer la batalla que la diputada Roxana Rubio da en favor del principal pulmón de Culiacán: el Jardín Botánico.

Concretamente, la legisladora del PAN plantea al presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro la exigencia ciudadana de mantener los apoyos del Ayuntamiento a este parque. Rubio subió ya el tema a la tribuna de la Cámara local.

Falta ver si el polémico cuanto impredecible alcalde se muestra sensible ante esta demanda popular. Hasta ahora, Estrada se empeña en que el municipio deje de pagar el agua y la luz del Botánico, pues afirma que este cuenta con recursos propios.

La diputada Roxana Rubio lo desmintió al revelar en la máxima tribuna del estado que el Jardín Botánico no genera utilidades ni los ingresos necesarios para su sostenimiento. La taquilla de acceso solo alcanza para dar cobertura al 2.6 por ciento de los gastos, y el subsidio gubernamental cubre el 7 por ciento. Urge solución.