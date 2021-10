Instituciones educativas de Sinaloa calendarizan el regreso a clases presenciales

Por la defensa del agua. Juan Ramón Torres Navarro alertó sobre la pretensión del alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, de privatizar el agua potable, a lo cual se enfrentará, aunque tenga que luchar contra empresarios y funcionarios de alto nivel. El legislador federal por Morena asegura que, si se permite la privatización del agua en Mazatlán, este podría replicarse en el resto de los municipios, lo cual sería muy preocupante. Aclaró no traer pleito personal con el alcalde de Mazatlán, sino que está realizando las denuncias públicas de las cosas malas e ilegales que está haciendo, y, en particular, del proyecto político de la Cuarta Transformación.

Normalización. En esta semana, las instituciones de educación en Sinaloa van a iniciar la normalización de cara a casi dos años de haber suspendido las actividades de manera presencial a causa de la pandemia del covid. Por ejemplo, hoy, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (Conalep) dio luz verde para que los alumnos acudan a las empresas para sus prácticas, como fue el convenio que signaron el director general de la institución, Melchor Angulo Castro, y el presidente de Coparmex en Sinaloa, Guillermo Bon Bustamante. Hoy también otras escuelas de nivel básico regresan a las aulas. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Universidad Autónoma de Occidente, Jesús Madueña y Sylvia Paz Díaz Camacho, ya definieron las fechas. Los de la UAS, el próximo lunes; y los de la UAdeO, a fines del mes. No se sabe la fecha del regreso a las aulas en el Conalep, pero dicen que Angulo Castro trata el tema a pie de plomo por la seguridad de los estudiantes y maestros y trabajadores.

Voz de alerta. El líder del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, ha mantenido una posición crítica hacia las acciones que han ejercido los tres niveles de Gobierno hacia la pandemia del covid-19, y ayer, en Mazatlán no perdió oportunidad para abonar a la polémica. El excandidato a la gubernatura por Sinaloa duda que la entidad esté en semáforo verde. Y es que, asegura, las autoridades de salud no están haciendo las pruebas de detección. Desde su punto de vista, hay una irresponsable atención de la emergencia epidemiológica, que ya ha cobrado más de 8 mil 570 vidas en Sinaloa desde el inicio de la pandemia.

Revira exfuncionario. El exsecretario del Ayuntamiento de Guasave Gerardo Peñuelas Vargas publicó en redes sociales que lamentaba que algunos de su excompañeros en la presente Administración estén más preocupados por quedar bien con otras personas, que por trabajar con eficacia y desquitar el sueldo que les pagan, esto luego de que se filtrara que el otrora segundo hombre más importante en el actual Gobierno se fuera de su puesto al tener diferencias con varios de ellos. La realidad es que lo que se asegura es que, supuestamente, Peñuelas Vargas comprometía a muchos de ellos para que le resolvieran asuntos que él les pedía directamente, y como no le hacían caso, se convirtieron en blanco de reclamos airados por parte del exsecretario de la comuna, pues los funcionarios se protegían diciendo que, si la alcaldesa no los autorizaba, ellos no moverían un dedo, lo cual hacía enfadar a Gerardo Peñuelas al ver que no respetaban su rango.

Nadie sabe. A estas alturas de la Administración, ya ni saben quién dejó tan pobre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM). Héctor Guadalupe Prado Ibarra, quien es el actual gerente, afirma que las consecuencias de no haberle pagado a la Conagua la deuda que se tenía les ha perjudicado para recibir apoyos y programas del Gobierno federal. Mencionó que ya ni se acuerda desde cuándo está este problema y que, lo peor del caso, es que seguirá, porque la cantidad que se debe asciende a los 116 millones de pesos, cifra que es prácticamente impagable dadas las condiciones en que se encuentran las finanzas en la paramunicipal. El funcionario mencionó que la Conagua no condonará la deuda y que no hay esperanza de poder pagar dicha cantidad.