Intensos combates en Chechenia

HISTORIA EN EL DEBATE

12 de agosto de 1971

Destape: Nicanor. Nicanor Villarreal Alarcón fue nombrado precandidato del PRI a la presidencia municipal de Ahome, según informaron fuentes oficiales del Comité Ejecutivo del partido. Voceros oficiales dieron la noticia a este periódico de que Villarreal Alarcón había sido designado después de una prolongada competencia con el resto de los contendientes. Villarreal estuvo con Ernesto Álvarez Nolasco en el primer plano de las especulaciones y siempre con posibilidades de alcanzar la designación. Hoy se dará el comunicado oficial sobre el “destape”.

Echeverría resolverá problemas de El Carrizo. El problema agrario que confronta El Carrizo, por cuanto a la resistencia de los ejidatarios del Tepic y Revolución Mexicana a que se les reduzcan las parcelas de 20 a 10 hectáreas, quedará resuelto en cuanto el caso sea planteado al presidente de la República, Luis Echeverría. El ingeniero Leandro Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos, aceptó gestionar una audiencia con el primer magistrado del país, a fin de que los directivos de los ejidos expongan su situación.

Injertan corazón adicional. Detroit. Un paciente de 63 años que sufría de congestión del corazón desde hacía un año fue objeto de una operación en que se le injertó un adminículo mecánico de nuevo tipo que actúa como corazón adicional, descrito como un “intensificador de la actividad cardiaca”, hecho de silicón esponjoso y dacrón. La intervención tuvo lugar en el Hospital Sinaí y el paciente se halla en estado satisfactorio, a la vez que la operación fue declarada un éxito.

Fiesta en el Country Club. La señora María Dolores Milán de Fuentes organizó un shower en honor de su hermana, la guapa señorita Olivia Milán Hern, quien se convertirá en la compañera de por vida del señor Cristóbal Pareskevas. La señora de Fuentes es dama joven de muchas relaciones en nuestro medio, de ahí que la fiesta resultara muy concurrida por las amigas de ambas entre quienes nos reportaron a Marilú de Loaiza, Esther de Castelo, Lourdes de Escobar, Silvia de Loubeth y muchas más.

12 de agosto de 1996

Se deteriora la salud. Contra todo lo que digan las autoridades a nivel nacional y también en Sinaloa, se ha incrementado en forma considerable la demanda de atención médica al grado que las instituciones de salud son insuficientes para cubrir las necesidades existentes. Cierto que en los últimos meses se han inaugurado nuevos hospitales en Los Mochis y Mazatlán, pero aun así, la demanda es superior que la oferta de servicios médicos. Las medicinas son cada vez más caras e inalcanzables para la población que no cuenta con afiliación a instituciones de salud.

“Carlos Salinas es un canalla”: La Doña. México, D.F. María Félix asegura que el expresidente es un canalla. “Nos dejó en cueros y hechos polvo. Yo le creía, pero me engañó, como lo hizo con todos”. Agrega que el exjefe del ejecutivo sabe quién mató a Colosio y ahora lo está protegiendo. “No me lo he encontrado en Europa porque me rehúye, le ha de dar vergüenza ser mexicano. Cuando los hombres llegan al poder pierden el estilo y la honestidad y hasta son capaces de violar la Constitución”, aseveró.

Intensos combates en Chechenia. Grozny. El silbido de las bombas y sus explosiones son constantes en la capital y la gente huye dice que el centro de la ciudad está sembrado de vehículos blindados y automóviles calcinados, mientras la situación de los hospitales es catastrófica. Se desconoce hasta cuándo permanecerá la guerrilla separatista en Grozny, una vez cumplida su incursión de castigo que arruinó la jura del cargo de Boris Yeltsin para su segundo mandato presidencial, e infligió una fuerte humillación a los militares rusos, incapaces de impedir su ingreso y toma de la ciudad.

Las tropas rusas bombardearon el centro de Grozny con lanzaderas múltiple Grad desde la periferia y algunos autobuses con refugiados fueron alcanzados por el fuego, indicaron testigos presenciales que huían de la capital. Hay grandes problemas para la evacuación de heridos y los que son rescatados, son alojados en un hospital local.