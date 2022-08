HISTORIA EN EL DEBATE

LOS MOCHIS

17 de agosto de 1972

Nacionalizan Telmex. “Como una prueba del nacionalismo económico agresivo del actual régimen”, el titular del Patrimonio Nacional, licenciado Horacio Flores, informó que el gobierno federal adquirió el 51 % de las acciones de Telmex, el cual deberá ser ratificado por la asamblea de accionistas. El licenciado Flores precisó ante la presencia del presidente del Consejo Administrativo de Telmex y el director general de la empresa, que han convenido en que las tarifas vigentes no serán alteradas.

Intentan asesinar a Hassan II. Rabat. Aviones militares no identificados hicieron tres intentos de asesinar al rey de Marruecos, Hassan II, primero tratando de derribar su avión privado y luego ametrallando el Palacio Real y el aeropuerto de Rabat. Hassan no fue herido, pero sí su ministro de Turismo, pero no de gravedad. Varias personas más resultaron heridas cuando el aparato real, un avión a reacción, fue ametrallado, pero no proporcionar las identidades. Los aparatos atacantes ametrallaron la sección de pasajeros y la cabina del avión de Hassan, pero sin embargo la nave pudo aterrizar sin problema.

Una segunda oleada de cazas atacaron el Palacio Real, donde el rey estaba reunido con el gabinete en sesión de emergencia. Uno de los aviones atacantes hizo una pasada disparando sus ametralladoras sobre el aeropuerto, incendiando varios automóviles. Hassan, que retornaba de una visita privada a Francia, se trasladó al palacio, en cuanto su averiado aparato logró aterrizar. Oficiales de alto rango iniciaron una investigación.

XV años de Adriana Ramírez. Adriana María Ramírez llegó a la edad de todos los sueños e ilusiones felices y se convirtió así en linda quinceañera. Los papás de Adriana, arquitecto Elías Ramírez Badillo y Lucero de Ramírez, la festejaron en grande el pasado día 15. Por medio de un Te Deum en la parroquia del Sagrado Corazón, la festejada agradeció al Todopoderoso por la dicha inmensa de haber llegado a tan feliz edad. Al término de la ceremonia hubo una celebración juvenil a la que acudieron amigos y familiares.

17 de agosto de 1997

Incertidumbre en el campo. Tienen razón el dirigente de los productores agrícolas ahomenses, Rolando Zubía y el diputado federal electo Joaquín Montaño, cuando denuncian la errónea política de libre mercado que implementa hacia el campo el gobierno federal, lo cual no es otra cosa que un pretexto para abandonar a su suerte a los campesinos y agricultores. La falta de precios y mercado para los productos agropecuarios desalienta y provoca incertidumbre entre los productores, que difícilmente pueden prever los cultivos que van a sembrar porque nunca están seguros de que recuperarán su inversión.

Matan al hermano del secretario de Hacienda. México, D.F. Alejandro Ortiz, hermano del secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, fue asesinado frente a su domicilio en el interior de su automóvil Mercedes Benz. La víctima, de 55 años, recibió tres impactos de bala, uno en el maxilar izquierdo y dos en el cuerpo. La Policía Judicial descartó que se tratara de un atentado y afirmó que el móvil del homicidio fue un intento de robo. El agresor disparó a quemarropa en contra de quien era director de asuntos especiales del Grupo Financiero Serfin.