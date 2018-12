Intereses de las tarjetas de crédito, no usurarios

En México están prohibidos los intereses usurarios o excesivos.

En nuestro marco jurídico los intereses generados por la celebración de préstamos no deben ser desproporcionados, sino justos y razonables, de otro modo estaremos ante un caso de usura, la cual está prohibida por nuestro marco legal, por lo que, cuando estos sean excesivos y altos, en un juicio el juez puede y debe disminuirlos, buscando que sean justos y adecuados a la cantidad prestada.

Sin que sea relevante el que el deudor haya pactado libremente dichos intereses y no se encontrara en una posición de desventaja ante el acreedor (de suma ignorancia o notoria necesidad) por la cual este hubiera podido aprovecharse fijando intereses elevados. El deudor bien podría ser profesionista y contar con una situación económica holgada, y haber acordado conscientemente y sin ninguna presión el monto de los intereses, aún en ese supuesto sería procedente la disminución del monto de los intereses excesivos o usurarios.

La cuestión central radica en determinar el monto de lo que nuestro marco jurídico considera como intereses justos.

Para determinar dicho monto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.), en la que toma como base el parámetro de medición financiera denominado: Costo Anual Total o CAT, por sus siglas.

El CAT es una medida del costo de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales.

Este parámetro de medición financiera toma en cuenta para determinar el porcentaje de los intereses, entre otros conceptos: 1.- La totalidad de los costos y gastos inherentes de los créditos o financiamientos que otorgan las entidades financieras que, por sus características, requieren de una infraestructura personal y gastos en general, 2.- Los intereses ordinarios, comisiones, cargos y primas de seguros requeridas para el otorgamiento del crédito, 3.- El costo de captación, 4.- Los costos para el otorgamiento y administración de los créditos, 5.- Los gastos relativos a la instalación y mantenimiento de sucursales bancarias y 6.- El pago de salarios de los empleados del banco o institución financiera de que se trate.

Como se observa, el CAT es una medida de costo de financiamiento bancario.

Por ello, no resulta del todo adecuado que el juez tome en cuenta el CAT para determinar el monto de los intereses de los créditos que se celebren entre particulares, en donde el acreedor no es una institución financiera regulada por el Banco de México, ya que este indicador aglomera cargos incompatibles con los préstamos otorgados por dichos sujetos (los particulares, como usted y como yo, que llegamos a prestar dinero a algún conocido, amigo o familiar, no pagamos salarios, ni gastos generados por sucursales, ni ningún otro de los que sí pagan los bancos).

Por ello, en busca de garantizar una más justa determinación del monto de los intereses de los préstamos hechos entre particulares, el 7 de diciembre de este año se publicó la jurisprudencia por reiteración VII.1o.C. J/15 (10a.) emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: USURA. TRATÁNDOSE DE TÍTULOS DE CRÉDITO SUSCRITOS EN FAVOR DE UN PARTICULAR, CUYAS ACTIVIDADES NO SE EQUIPAREN A LAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, PARA EL ANÁLISIS DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES PACTADOS EN AQUELLOS, EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CUENTA COMO PARÁMETRO LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) REGULADA POR EL BANCO DE MÉXICO…

La Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada o TEPP, por sus siglas, se refiere a los préstamos que los bancos otorgan por medio de las tarjetas de crédito.

De acuerdo con la jurisprudencia mencionada, al adeudo que se da entre particulares se asemeja en cuanto al riesgo de falta de pago asumido por el acreedor, al que los bancos corren cuando otorgan los préstamos de las tarjetas de crédito.

Dicho criterio jurisprudencial sostiene que las instituciones bancarias, por lo general, otorgan esos créditos sin exigir garantías reales, sino únicamente con base en una estimación de viabilidad de pago por parte del deudor, a partir del análisis de solvencia crediticia y capacidad de cumplimiento del tarjetahabiente, por lo que en ambos casos (préstamos entre particulares y entre el banco y el titular de la tarjeta de crédito), existe una semejanza en el riesgo de incumplimiento de pago.

Lo relevante de la jurisprudencia por reiteración comentada es que ahora bien puede considerarse, por parte de nuestro sistema legal y juzgadores, como parámetro de medición para fijar el monto de intereses no usurarios, los mismos que se cobran en las tarjetas de crédito bancarias, los cuales, todos sabemos que pueden llegar a ser muy altos.

Como siempre un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!