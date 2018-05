Interjet lleva la delantera

En el primer trimestre del año todas las aerolíneas mexicanas registraron pérdidas. No obstante destacó el crecimiento y solidez de Interjet, que se posicionó mejor entre los consumidores frente a sus rivales Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, y Volaris, que comanda Enrique Beltranena.



En esa tesitura Viva Aerobús, la de Roberto Alcántara, registró importantes números, robando cada vez más terreno a Volaris, poniéndola en serios problemas. Las acciones de esta última, que preside Alfonso González Migoya, registran sus mayores pérdidas en los últimos tres años.



Por lo que hace a Interjet, creció 15.7% en número de pasajeros transportados en comparación al mismo trimestre de 2017. El factor de ocupación de la empresa que maneja José Luis Garza aumentó cinco puntos, al tiempo que incrementaron su tarifa promedio en casi un 11%.



La aerolínea transportó tres millones 187 mil pasajeros, mientras que en el mismo periodo de 2017 movilizaron dos millones 755 mil. Estas cifras contrastan con el crecimiento del número total de pasajeros transportados por parte de Aeroméxico, que subió 8.7% y de Volaris que repuntó 7.5%.



Es de notar que la Tarifa Media de Volaris cayó 10% ante la presión que ejercen Interjet y Viva sobre sus resultados. Ya le decíamos hace unos días que la compañía propició una guerra de tarifas y que sus inversionistas, en un entorno más competitivo, esperaban ver que redujera su capacidad.



En pasajeros internacionales, Interjet creció 38.9%, Aeroméxico 18.7% y Volaris decreció 1.6%. La empresa de Miguel Alemán Magnani es la segunda que más pasajeros transporta fuera del país y la que mayor crecimiento registra en ese rubro, de ahí la preocupación de sus competidores.



En el mercado doméstico Interjet registró un crecimiento de 9.1%, comparado con 2017 en lo relacionado a pasajeros transportados. Mientras tanto, Aeroméxico, que preside Javier Arrigunaga, sólo creció 3.2%, y Volaris 6.9%.



Ahora bien, en lo que se refiere a los ingresos totales, Interjet registró cinco mil 290.7 millones de pesos, que representó un incremento de 20.6% sobre los generados en el mismo periodo del año pasado. Aeroméxico creció 15.4% y Volaris 2.6%.



Los resultados de Interjet han sido gracias a su renovada estrategia comercial y a un mejor control de sus operaciones. Pareciera que el plan de expansión internacional está rindiendo frutos y su apuesta por el desarrollo y ampliación de capacidad en los diferentes estados también.



En este primer trimestre Interjet registró una pérdida neta de 593.5 millones de pesos, ligeramente inferior a los 596.6 millones del periodo de 2017. Aeroméxico registró una de 722 millones de pesos, que es significativamente más alta a los 328 millones publicados en el primer trimestre del 2017.



Volaris registró una perdida superior a los mil cien millones de pesos, lo que causó que su acción cayera drásticamente y perdieran valor de mercado. Y es que la aerolínea de Beltranena es la única que no está consiguiendo incrementar sus ingresos totales por pasajero, que de hecho caen un 4.6% en el periodo.



Fuera del ámbito competitivo, las pérdidas del sector también se deben y están sujetas a una fuerte presión por el incremento de 8.9% en el precio de la turbosina, y por la depreciación del peso frente al dólar de 5.8% con respecto al cierre del mismo periodo del año anterior



La lucha por cautivar al público viajero nacional e internacional continúa. Parece que los ganadores de esta primera jornada trimestral fueron los de Interjet, con su estrategia comercial de expansión al exterior y con aquellos pasajeros que buscan mayor calidad y servicio.



Entretanto, Viva Aerobús, sobre una base menor, viene creciendo de forma interesante y haciendo mucho ruido en el segmento de ultra bajo costo.



GEO Y HOMEX

No pierda de vista a las otroras dos grandes vivienderas Geo y Homex. Fundadas por Luis Orvañanos y Eustaquio de Nicolás, crecieron exponencialmente en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y hoy van en ruta directa a la quiebra. Le adelanto que en el caso de la primera, que dirige Juan Carlos Díaz Arelle, el principal accionista Banorte ya tomó la decisión de no inyectarle más dinero. Por lo que hace a Homex, que maneja José Alberto Baños, los fondos River Birch, Nomura y Brandes están en la misma tesitura que las huestes de Carlos Hank González. Morirán de inanición en los próximos meses. En ambos casos no se registraron en sus respectivos concursos sus deudas reales y éstas terminaron rebasándolas.



CRECE HYATT

Le decía hace unos días que Fernando Chico adquirió el Hyatt Regency de Polanco. Nos referimos al que fue por muchos años el Hotel Nikko y que hace seis años compró la cadena de Tom Pritzker en unos 230 millones de dólares. Pues sí, en efecto, el dueño de Grupo Asur se lo acaba de quedar tras liquidar cerca de 378 millones de dólares por la propiedad de 756 cuartos. Pagó a razón de casi 500 mil dólares la llave. Lo interesante es que en la operación también participó el arquitecto Javier Sordo Madaleno, quien trae el proyecto de un Park Hyatt a un costado del inmueble de Campos Elíseos. Tendrá 155 cuartos y 23 residencias. Ambos se empaqueterán en un nuevo vehículo que será fondeado con recursos de las afores.



NISSAN VIOLA

Nissan, que conduce Mayra González, decidió unilateralmente dejar de entregar la información desglosada por modelo para producción, exportación y ventas al menudeo bajo el pretexto de evitar una sanción de la Comisión Federal de Competencia Económica. El director jurídico de la armadora, Armando Curiel, cree que por intercambiarse información podían ser acusados de colusión con el resto de las automotrices. La cosa es que Nissan, y ahora también Volkswagen, que comanda Steffen Reiche, viola preceptos de transparencia y el derecho de los consumidores a estar informados. ¿Entenderán eso allá donde manda Alejandra Palacios?.