“Internet de las cosas” y empresas otro filón para AT&T, red 4G LTE nodal y mercado de 3 mil mdd

* En consulta NOM 012, más al “full” y otra para choferes; EPN y país asociado en Alianza Pacífico; firmarán en azúcar Baker y Cortina; Chinoin hoy 2 novedades.

AUN SI LA estadounidense AT&T que comanda Randall Stephenson decidiera quedarse con el negocio que maneja aquí Telefónica MoviStar, la distancia con América Móvil de Carlos Slim Helú sería considerable.



Con todo y la aclamada reforma de telecomunicaciones, las reglas de dominancia y la interconexión cero que ahora mismo se discute en la SCJN, América Móvil que dirige Daniel Hajj todavía retiene un 65% de los usuarios.



Con Telefónica que dirige Carlos Morales Paulín que tiene a su vez 26%, AT&T con su 9% sólo alcanzaría un 35%.



En AT&T no hay comentarios al respecto, tras de que en el mercado trascendió que los españoles buscan desinvertirse. Se lanzan nombres de postores como Sprint. También se asegura que en su momento la firma con sede en Dallas tuvo pláticas con los europeos.



Lo que es un hecho es que AT&T no ha dejado de crecer desde que llegó. En 2016 sus ingresos fueron por 2 mil 472 millones de dólares con 3 millones 300 mil usuarios a los que se agregaron otros 633 mil en el primer trimestre.



A la compra de Iusacell y Unefón a Ricardo Salinas Pliego y luego Nextel, lo que significó una inversión de 4 mil 400 millones de dólares, se han comprometido otros 3 mil millones de dólares para mejorar la red de aquí al 2018.



Este lunes Kelly King, timón en México, enfatizó la importancia de su red 4G LTE que ya cubre 85 millones de personas y que alcanzará 100 millones el próximo año.



Pero el foco de AT&T con 124 años de historia, no sólo está en la telefonía tradicional, sino que también va por las empresas.



Kelly con el apoyo de Carlos Blanco, timón operativo, ha preparado al equipo para incursionar en un terreno que en su accionar por 200 países ya significa 3.5 millones de empresas, incluidas muchas de las “1000 de Fortune”.



El objetivo es proveer soluciones avanzadas para el “Internet de las cosas”, con tecnología propia y el bagaje de otras multinacionales como GE de Vladimiro de la Mora, Microsoft a cargo de Jorge Silva, Intel de María Gabriela Gallardo o Cisco de Rogelio Velasco.



En mayo AT&T inauguró el centro de operaciones de su red y otro espacio, el primero de AL para empujar innovación en la logística para el manejo de productos en aviones, barcos, trenes en condiciones óptimas.



También hay soluciones para apuntalar el desempeño de flotillas, seguridad cibernética y para que las ciudades tengan una operación inteligente.



Por ejemplo en la CDMX a cargo de Miguel Ángel Mancera se está en pañales en esos nuevos sistemas para mejorar el tránsito, estacionamientos, manejo de basura, seguridad, calidad del aire, respuesta a siniestros.



Otra arista está en el desempeño de oficinas con mecanismos para detectar contratiempos como incendios y los controles de acceso.



Igualmente AT&T ofrece certeza en el manejo de información en la nube.



Hay todo por avanzar en ese terreno con un mercado que en México significaría hacia 2021 unos 3 mil millones de dólares.



En el “Internet de las cosas” pronto habrá 20 mil millones de éstas conectadas en el orbe. De ahí las enormes necesidades y el esfuerzo de AT&T para responder en este otro filón empresarial.

* * *

TRAS LOS JALONEOS que hubo para prohibir al doble remolque o “full”, le platicó que la NOM 012 de pesos y dimensiones ya está en consulta en Cofemer que comanda Mario Emilio Gutiérrez. Se espera que el proceso concluya a mediados de agosto. Hay mayores regulaciones para esos vehículos, pero además la SCT de Gerardo Ruiz Esparza propuso otra NOM con las reglas a las que deberán ceñirse los conductores.

* * *

EL VIERNES ESTARÁ en Colombia el presidente Enrique Peña Nieto para signar la nueva figura de “país asociado” en la Alianza Pacífico. Con ello sus integrantes -México, Colombia, Perú y Chile-, podrán negociar con algunos miembros integrantes del TPP, el caso de Australia o Nueva Zelanda. Este esfuerzo multilateral como recordará fue descarrilado por Donald Trump, y de hecho algunos elementos servirán al equipo negociador encabezado por Ildefonso Guajardo titular de Economía, para la modernización del TLCAN, misma que iniciará el 16 de agosto. Según el propio Guajardo, el plazo ideal para concluir el esfuerzo es diciembre y máximo el 15 de marzo del 2018 para la aprobación del Senado antes de que sus integrantes se renueven.

* * *

Y POR CIERTO el nuevo Acuerdo de Suspensión del azúcar con EU, no lo suscribirán los titulares de Economía y el Departamento de Comercio, en este caso Ildefonso Guajardo y Wilbur Ross. Lo harán esta semana los subsecretarios del ramo. Por México firmará Juan Carlos Baker y por supuesto Juan Cortina mandamás de la CNIAA.

* * *

CHINOIN DE ERIC Hagsater lanzará hoy 2 nuevos medicamentos: Zyxem para rinitis alérgica y Nevrika para dolor neuropático. Estos se suman a su portafolio de 25 marcas de este laboratorio nacional que data de 1925. Zyxem es un antihistamínico de tercera generación. Entre 30% y 40% de los mexicanos sufren alguna alergia. Es un mercado de 770 millones de pesos. En lo que hace al dolor neuropático, afecta al 1% de la población y los tratamientos implican ventas por 850 millones de pesos.