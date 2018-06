Interrogantes de entrenadores

El deporte en The Rosca City es un ajetreo constante. Se organizan ligas sin ton ni son. O sea, alguien tuvo la fabulosa idea de coordinar un evento equis, y manos a la obra. Se pone a andar un torneo sea como sea. No se respetan calendarios, ni categorías. Otro detalle en el deporte en casa son los tiempos. Cada quien escoge el que más le conviene. Y también podemos hablar de las suspensiones a granel. Algunas fechas programadas no se llevan a cabo por cuestiones políticas. Otras porque fulanito o zutano andan de viaje. Campeonatos que van a terminar pero no se pueden ejecutar pues el presidente anda fuera, o el entrenador salió de vacaciones. Y dejan pendiente todo. Pero eso da al traste con los demás torneos que vienen en puerta. No hay planificación ni calendarización. No ha llegado esa administración que ponga las cosas en su lugar. Y hablamos de ello, pues se acerca el anuncio de una más, después de las elecciones, y ojalá y se ponga en práctica un modelo deportivo.Y a propósito de halalá, juzalis, rintintinis, -traducción- “La vi y no la conocí, después supe que eras tú y me reí”. ¡Ai´sí! Muchas vivencias, aventuras, anécdotas, recuerdos y bohemias nos llevan a plasmar nuestra amistad para el amigo Aureliano Pérez Rodríguez. Compañeros en las andanzas periodísticas y en el brindis por algún éxito obtenido. Eran aquellos años 80 de remembranzas imborrables.Descanse en paz, fraternal amigo. Mi sentido pésame a toda la familia.