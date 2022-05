audima

Cualquiera sabe que hay libros de los que debemos poseer al menos tres o cuatro ejemplares, no porque vayamos a obsequiarlos a alguien más, sino que de tanto leerlos y escribirles encima: en la hoja inicial, la portadilla, la página legal y la del epígrafe; o, en los márgenes, entre las líneas y demás espacios en blanco que podamos encontrar, se van llenando de heridas y cicatrices.

Llega el momento en que ya no podemos distinguir entre el texto original y los agregados. Cuando esto sucede no queda más que tomar un nuevo ejemplar —libre de subrayados, remiendos y tachaduras— y lápiz en mano continuar con la tarea; pues ese diálogo o íntima conversación —según queramos llamarle— no puede ni debe quedar inconclusa por falta de espacio en donde anotar los comentarios.