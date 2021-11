Intoxicación por insecticidas ¿Qué es y como debo actuar?

La intoxicación por Insecticidas organofosforados es un problema de salud pública, sabias que existen alrededor de 300 mil muertes al año por estas sustancias, la mayoría de las ocasiones ocurre de forma accidental.

Los insecticidas organofosforados se encuentran ampliamente extendidos en la actualidad ya que son utilizados tanto en el medio laboral (agrícola y no agrícola) como en el doméstico, en diversas industrias, medicina e incluso como armamento químico. Su uso más relevante, aunque no exclusivo, es en la agricultura como insecticidas.

Pueden emplearse como aditivos en diferentes industrias: petróleo, disolventes, colorantes, barnices, cuero artificial, etc. En el ámbito doméstico constituyen la formulación de insecticidas habituales. Por último, debido al manejo incorrecto por parte de determinadas empresas fumigadoras, los insecticidas están siendo utilizados en la desinfectación de áreas y edificios públicos sin realizar las medidas preventivas necesarias, hecho que conduce a numerosas bajas laborales e incluso casos de invalidez parcial y total de empleados y personal relacionado con dichos centros (hospitales, piscinas, etc.). La mayoría de las ocasiones, los pacientes desconocen que han estado en contacto con una zona fumigada y no pueden atribuir su cuadro clínico a una posible intoxicación.

Vías de entrada

La principal vía es la Respiratoria, típico de intoxicaciones profesionales en relación con uso de aerosoles y fumigación, su inicio rápido de sintomatología y es muy frecuente

Digestiva: Habitual en intentos suicidas e intoxicaciones involuntarias, produce un cuadro más florido, pero de inicio más lento.

Cutáneo-mucosa: En relación con exposiciones laborales, síntomas muy lentos y con menor gravedad.

Entonces ¿Cómo detectar si estoy teniendo una intoxicación por organofosforados?

Algunos de los síntomas y signos en las formas agudas incluyen salivación excesiva y lacrimación, temblores y debilidad muscular, pupilas más pequeñas de su tamaño normal, así como un olor característico atribuido a los solventes hidrocarburos del pesticida. La persona en un cuadro de intoxicación puede presentar frecuentemente, disminución del estado de la conciencia e incluso convulsiones, a diferencia las formas graves incluyen dificultad para articular palabras, coma y depresión respiratoria.

El reto consiste en identificar las formas crónicas de intoxicación, es decir, cuando se ha estado expuesto a los pesticidas por un tiempo considerable para producir una afección orgánica de importancia, en estos casos puede referir síntomas vagos como ansiedad, trastorno de la memoria, fatiga, depresión y otros síntomas neurosiquiátricos. Otros incluyen diarrea, dolor abdominal, trastornos urinarios, sibilancias, tos, parestesia y debilidad muscular.

¿Qué hacer ante un caso de intoxicación?

Los pilares del manejo de la intoxicación por organofosforados incluyen: descontaminación, apoyo respiratorio y uso de antídotos. La eliminación física del agente tóxico es una medida sumamente eficaz, es necesario desechar las ropas del paciente, por lo común se usa jabón y grandes volúmenes de agua. Los ojos pueden ser irrigados con agua o solución salina por 15 minutos y acudir a un servicio de urgencias en la mayor brevedad posible.

Leer más: Bomberos que inician incendios

La intoxicación por organofosforados es una condición médica que requiere el diagnóstico rápido y el tratamiento precoz. Es necesario un monitoreo continuo y un manejo oportuno de la falla respiratoria debido a que ésta es la principal causa de muerte en estos pacientes.