Investigación pendiente

Es necesario que las autoridades tomen en serio la investigación en torno a la embarcación turística que en los Estados Unidos ha reportado al menos 21 casos positivos de coronavirus después de haber estado en Mazatlán. Las autoridades de la capitanía de Puerto, Coepris y la Secretaria de Salud sostiene que durante el arribo que la embarcación estadounidense realizó el 17 de febrero se siguieron los protocolos de inspecció y evaluación epidemiológica. En esa lógica, los capitanes del crucero no reportaron la presencia de tripulantes o pasajeros enfermos o con cuadros sintomatológics parecidos al del coronavirus. Aún así, ya en los Estados Unidos se reportó la muerte de una persona de 71 años por Covid-19. En el seguimiento del caso, en e vecino país se han detectado otros 21 pasajeros de la misma embarcación que ha dado positivo. En Mazatlán las autoridades no se han reportado casos sospechosos de esa enfermedad. Se le ha dado segumiento a los reportes de atención de las instituciones médicas y, al parecer, tampoco se han reportado pacientes con la sintomatologia del Covid-19. Tampoco se tienen trascendidos en el sentido de posibles casos sospechosos en colonias o centros de trabajo. Aún así, es necesario que la situación sea aprovechada para revisar los protocolos preventivos y replantear aquellas actividades que habrían permitido que personas infectadas (muy posiblemente) hayan arribado a la ciudad y paseado por las zonas turísticas sin que se les haya detectado. Aun las autoridades sanitarias no dan información clara si las 21 personas que han dado positivo por Covid-19 ya estaban infectadas cuando arribaron a Mazatlán o si la transmisión de la enfermedad se dio en fechas posteriores. Las instituciones de la salud en Mazatlán está en alerta y así se deben de mantener en lo que resta de la emergencia.