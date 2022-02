Investigaciones paralelas

audima

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación sobre la muerte de un detenido en las celdas de la Policía Municipal.

La visitadora de la citada comisión en la zona norte, Aracely Sepúlveda, solicitó toda la información a la coordinación de Barandilla sobre el caso.

Esta indagatoria es alterna a la que está llevando a cabo la Vicefiscalía del estado en la zona norte para deslindar responsabilidades, si las hubiera, en la muerte del detenido por agentes preventivos por andar bajo los influjos del alcohol.

No cabe duda que esta es la de más peso porque es la judicial, pero la de la CEDH no pierde valor por la carga moral que le va a imprimir al resultado.

Es correcto que se ponga énfasis en que ya son dos los internos que mueren en las celdas en un corto tiempo. Incluso, los agentes investigadores de la Vicefiscalía están obligados a realizar bien las investigaciones ante la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Los resultados no pueden estar bajo la duda, sino que tiene que haber certeza de que se trató de un suicidio, de si se pudo evitar o no, si hubo omisiones o no. El caso no suena bien y más cuando están instaladas algunas cámaras.