Inviértele

Esta semana quiero hablar de algo que todos deberíamos tomar en cuenta en la vida. Es profesión de algunos y puede ser algo de flojerita para otros, pero ahí están: las inversiones.

Aunque puedo decir que existen un sinfín de oportunidades y de sueños, también existen aquellas cosas, las cuales tenemos que cuidar porque se agotan.

El agua se agota. Así como el dinero, si no lo sabemos manejar. Las mamás me entenderán perfecto cuando digo que la paciencia también se agota (he ahí el “me estás colmando la paciencia” que varios hemos escuchado). Bueno, y regresando a las inversiones, empecemos por lo primero.

Las inversiones son más que nada, algo que pasamos nosotros (tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera) hacia algún tercero, esperando que esto incremente ganancias para nosotros.

No soy ninguna financiera, pero pues para lo más fácil de lo fácil que me han explicado es, tú pones tu parte y te regresamos eso y más (así como la canción de Joan Sebastian), pero así como una buena inversión, una mala es lo mismo pero invertido.

Entonces, para esas cosas que hablamos que se agotan no se agoten, tenemos que poner una parte, pero más que nada, tenemos que estar al pendiente para que esas ganancias se cumplan.

Si yo pongo una semilla, le invierto tiempo, tierra, agua y hasta cariño, me dará la ganancia de alguna fruta. Pero si pongo la semilla y no la cuido, perderé la semilla, así como el tiempo que estuve ahí. Y aunque el ejemplo de la semilla sea algo simple, la mayoría de las cosas llevan esa misma naturaleza.

Si invierto tiempo y cariño en mis amistades, estas durarán para siempre y estarán cuando las necesite.

Si invierto en mi relación (no tóxica, cabe recalcar) será la relación más estable y bonita del mundo.

Si invierto en mi piel (y muchos que me conocen saben que soy una freak del skincare) y la hidrato y la cuido y me pongo bloqueador, mi piel se verá mejor y no tendré casi granos. Por otro lado, si invierto en esas cosas tóxicas, o que no me hacen del todo bien, o lo perderé todo, o simplemente lo tóxico se irá multiplicando.

Así que esta semana sería más que nada como un chequeo del balance de tu cuenta. Más que la bancaria, la personal. ¿En qué y en quién estamos invirtiendo nuestra persona? ¿Nos ha traído ganancias o pérdidas? Y si es que tenemos algún guardadito, ¿en qué lo pensamos invertir?

