Invitados especiales

Arranque. Será esta semana cuando la Comisión de Fiscalización inicie el dictamen del primer paquete de cuentas públicas, los primeros diez municipios, y nos adelantan que ya iniciaron los jaloneos internos para que en esta ocasión no suceda lo mismo que en enero pasado, cuando la Comisión presentó el dictamen de la cuenta de gobierno correspondiente al primer semestre del 2016 en sentido positivo, y que al final tuvieron que votar para que se suspendiera. Nos adelantan que unas de las que salen en sentido negativo serán Navolato y Guasave; mientras que Mazatlán, a pesar del escándalo del tiburonario, saldrá positiva. Pero, sin duda, la manzana de la discordia será Culiacán, cuenta de Sergio Torres, a quien nos dicen los priistas que defenderán a capa y espada para que salga lo menos raspado posible. Mientras, esperan recibir en esta semana el segundo paquete de cuentas donde viene Gobierno del Estado, y nos dicen que ahí la moneda sigue en el aire.

Arremetida. Sea por lo que sea, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Carlos Roberto Valle Saracho, revivió su activismo, y lo hace en forma agresiva. Tras anunciar la suspensión del festejo del Día del Abogado —que se realizaría el 8 de julio en Culiacán— bajo el argumento de la falta de condiciones de seguridad, Valle Saracho dijo que el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, no le sirve al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Eso por mencionar lo más suave. Esa postura sorprendió a varios, pero le encontraron cierta lógica: dicen que el líder de los abogados no está haciendo un mal diagnóstico sobre el tema de seguridad, pero en el fondo su postura contra el secretario general de Gobierno es porque parece que no accedió a destituir fast track al director del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, Joel Quiñónez Reyna, a quien se le acusó de lucrar con los abogados en la impartición de la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral. Y pues Valle Saracho es así.

¿Y la seguridad? El secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, visitó Sinaloa el jueves pasado para aclarar que, ante la violencia que imperaba en el estado, específicamente en Mazatlán, el Tianguis Turístico Internacional se realizaría en el puerto. Sin embargo, el gobierno sigue sin dar a conocer un plan específico con el cual contrarrestarlo, así como el presidente municipal, Fernando Pucheta, quien dio a conocer el Plan de Desarrollo Municipal, pero habló más de apoyar a las personas de bajos recursos —que es una buena iniciativa—, que de dar a conocer un óptimo plan contra la inseguridad.

Vienen cambios. En cuanto culmine la Asamblea General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se espera que se realicen los cambios en los sectores y las organizaciones del tricolor en Guasave. Por eso es que ya hay un proceso de revisión de cuadros, pues toca renovar la dirigencia de la CNOP, que quedó acéfala tras la salida de Efraín Ibarra; el Movimiento Territorial, que quedó sin líder desde que se fue Manuel Zambada; y la Fundación Colosio, que quedó sin líder desde que Severo López se incorporó a la oficina del síndico procurador. Hoy, lo que se sabe es que la Red de Jóvenes por México, a cargo de Felipe Camacho, es el único órgano en donde se ratificará al dirigente, ya que su periodo vence hasta dentro de un año y medio.

Los invitados especiales. Aun cuando Mocorito y Angostura son ciudades hermanas de Ontario, California, la relación con sus gobernantes, Guillermo Galindo Castro y José Manuel Valenzuela, no ha sido muy estrecha, al grado de que no reciben la invitación para asistir los días 4 y 5 de julio a la celebración de la Independencia de Estados Unidos. Pero una vez que el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, hizo la invitación masiva, aprovechó para invitar a las autoridades de Mocorito y Angostura, por lo que se espera que puedan ser parte del tradicional desfile en el que participan año con año los alcaldes en turno del municipio.