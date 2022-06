Involucran a regidor en la nueva pensión

audima

la solicitud de un particular a cabildo de que le autoricen una concesión para una nueva pensión vehicular causó suspicacias, por decir lo menos, en algunos sectores de la sociedad ahomense. Unos no se meten en profundidades, solo que aseguran que una nueva pensión no se necesita, que solo va a causar problemas con el que tiene la concesión en estos momentos. O sea, con Guadalupe López, que lleva ya operando la pensión durante cinco años y le quedan 10 más. En ese sentido, consideran que los regidores le deben de dar para atrás a la intención de Humberto Gastélum. Sin embargo, hay otros que sí le entran al tema con juicios severos, como ese de que alguien de la administración, ya sea funcionario o regidor, está atrás del solicitante. Es cuestión de tiempo para saber si le otorgan la concesión y si alguien de estos está atrás o no.

EL PRIMERO en plantear de que algún funcionario está atrás de esa solicitud fue el expresidente del Colegio de Abogados ‘Roberto Pérez Jacobo’ Martín López Félix, pero no dio nombres. Sin embargo, el que sí lo dio fue el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. Por una razón u otra, este señaló al regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho de estar atrás de ese proyecto que está en estudio en la Comisión de Hacienda del cabildo tras que el pleno recibió la solicitud y la remitió para su análisis y dictaminación. El caso del nuevo corralón se antoja para el escándalo.

DICEN QUE LOS PRIISTAS, panistas y perredistas de Ahome andan gustosos por los resultados del domingo pasado pese a que algunos les echan en cara que perdieron cuatro de las seis gubernaturas que estuvieron en juego. Pues a como estaba el escenario, salieron ganando por una razón: los de Morena no los barrieron como estos estaban seguros de que lo harían. La alianza PRI-PAN-PRD ganó dos gubernaturas y dieron la pelea en otra, en la de Tamaulipas. Y naturalmente que se engallaron.

LOS quE QUEDARON muy mal son los sinaloenses que se la jugaron en Durango con Morena, en donde perdieron contra los priistas, panistas y perredistas. De estos sinaloenses hay varios morenistas ahomenses a quienes se les acabó el aire como también a los que les maquillan su imagen. Unos y otros se quedaron “chombitos”. Por ejemplo, en los últimos días de campaña se “pavoneaban” en los actos la diputada federal Ana Ayala y el exsecretario y exalcalde Juan Francisco Fierro. Y cuentan que también el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman. Algunos señalan que con razón perdieron. Todos estaban a la sombra del coordinador de diputados federales, Ignacio “Nacho” Mier, responsable de ese estado, en el que tronaron.

Se habla que el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, anda deslizando que muy pronto va a haber información relevante en el tema de las demandas penales contra exfuncionarios de la administración de la exalcaldesa Nubia Ramos acusados de corrupción. Solo que los casos ya los hayan judicializado y vayan a detener a alguno de ellos porque de otro modo no dejan de ser puras habladas.