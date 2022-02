Entre ‘txotx’, acidez y dulzor

audima

En el País Vasco ir de sidrerías es una costumbre muy arraigada. Consiste en comer lo tradicional y beber sidra de la kupela, cuba, en cantidades pequeñas tantas veces se desee. Cada vez que se abre el grifo se dice’ txotx’ Y el chorro se atrapa con el vaso sidrero de cristal fino, cuyo truco se aprende enseguida. Brota fresca a trece grados centígrados, ácida con matices dulces, amargos, ligeramente efervescente por la fermentación carbónica natural, baja graduación alcohólica, pero ácida.

El primer trago es disruptivo para quien la desconoce. Luego resulta agradable e interesante por los matices desarrollados por la manzana, un producto “tan humilde”, ideal para bebidas excepcionales, dice el asturiano Tino Panizales, ganador de la categoría, ‘La más especial’ en el III Concurso Internacional de Sidra Sagardo Forum del 2021. Conquistó con su sidra de hielo de distintas variedades de manzana amarga y un método particular. Congela y descongela en bandejas, fermenta a catorce grados, pone en barrica de roble de dos a tres años. No agrega alcohol ni azúcares y el resultado es algo parecido al vermú descrito por el jurado como sedoso, armónico entre el dulzor y la acidez, agradable.

Consciente del sabor “agreste” de la sidra, propone hacer productos más amables, dulces, ligeros como los de la industria cervecera, pero con calidad. En lugar de manzana de sidra “usa de mesa, agrega azúcar, concentrados, mete gas y publicidad a tope”, comenta Panizales en el anuario XXVII de la Sagardo Berriaren Eguna. En el País vasco se reporta una producción de ocho millones de litros anuales, dos millones con manzana local -gezamina, urtebi haundi, patzolua-. Las botellas tienen un distintivo rojo. La denominación de origen establece que hay 115 variedades, 248 productores agrupados, 48 sidrerías, gran parte en Guipúzcoa, una de las tres provincias del País Vasco y territorio sidrero. Cerca de San Sebastián, mi casa, está Astigarraga, una población pionera en elaborar sidra y poner asador al lado de las barricas. Está en un entorno bucólico entre montes y es parte de la ruta del Camino de Santiago.

Ahí vive la familia Zapiain con quinientos años de tradición, sidra premiada y una nueva generación que marca rumbo, según ‘The World’s 50 Best Restaurants’. Es una sidrería/sagardotegia entre las preferidas de Joaquín Benito, gastrónomo reconocido en esta región e influente en Instagram. Tiene miles de seguidores por su filosofía. “Soy un apasionado de la gastronomía. No me dedico a esto ni tengo intereses con nadie y, además, me gusta compartir. Es mi pasatiempo”, dice.

Cuenta que el menú tradicional, tortilla de bacalao frito, chuleta, queso, nueces, membrillo, es algo reciente, al igual que el pintxo de chorizo a la sidra de la casa. “Antes se iba con la chuleta o incluso costilla y ahí se asaba. Ahora, los quesos son seleccionados”.

La elaboración de sidra arranca en otoño. El ‘txotx’, todo un acontecimiento social cuando inicia va de enero a abril y luego se embotella. Menciona cinco sidrerías, dos son mis consentidas: Zapiain y Calonge, con carne de crianza propia, tortilla de sardina vieja, un clásico y sidra con veinticinco variedades europeas.

Asturias y Galicia son las otras regiones sidreras españolas. También producen Francia, Inglaterra, Alemania... Cuenta la leyenda que protegía del escorbuto y daba fuerza a los navegantes para el sinuoso viaje a Terranova en busca de ballenas. La realidad es que ir de sidrería es bueno para la

mente porque comer y beber rico, a gusto, relaja el espíritu, se socializa, la risa se afloja y la vida toma otro cariz, sobre todo en tiempos aciagos, de guerra