Frenesí vasco por el txokolate

En estos días he ojeado el libro Txokolate, de Rafa Gorrotxategi, que habla del poderoso estimulante cerebral que salió de México rumbo a España, lleva en el candelero cinco siglos y hoy está en crisis. Expresa su obsesión por el cacao de alta calidad, le gusta el mexicano de Soconusco y trabaja con venezolano negro que tuesta moderadamente, salpica caléndula, ajonjolí, hierbabuena. Usa estevia, sidra, queso Idiazábal, frutos rojos y mucha creatividad.

De las tres variedades de habas/semillas, desvela que se decanta por las de genética cercana al Criollo y al Trinitario. El Forastero se destina a tres cuartas partes de la producción mundial, la mayoría, alterada con aceite de palma, lecitina de soja transgénica. La mitad del mercado lo dominan cinco multinacionales. Cita a Santiago Peralta, otro afamado colega, presidente de Pacardi, quien sostiene que el ochenta por ciento de lo que se vende no debería llamarse chocolate.

Pertenecen al movimiento internacional ‘Bean to bar’, del grano a la tableta, que brotó en Estados Unidos en los noventa. También están, entre otros, la legendaria Valrhona, seis vascos españoles y franceses: Rafa Gorrotxategi 1680, Kaitxo y Arkupe, Cazenave, Laia y Monsieur Txocola. Fomentan el cacao puro; ecológico y azúcar de caña, dialogar con la tradición, innovación, calidad y comercio justo con Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Madagascar.

La obra del chocolatero aclara el frenesí vasco por el chocolate. Hubo una compañía, la Guipuzcoana de Caracas (1739-1785) que, por piruetas y malabares estratégicos y financieros entre corsarios, políticos y empresarios, obtuvo la exclusividad del comercio ultramarino entre Venezuela y Madrid.

Cuenta que a Colón no le gustó ni a Cortés, quien lo probó con los aztecas en 1519 y presentó a Europa hasta 1528. Era moneda y “emblema de amor y muerte, fecundidad e inmortalidad”, dice el texto entretejido con palabras del periodista Álvaro Bermejo y fotos de Joseba Urretavizcaya. Las grandes aportaciones españolas fueron la leche y el azúcar. En 1585 se abre la primera chocolatería en Sevilla y en 1600, en Madrid. Luego llega a Guipúzcoa y en Bayona, Francia, los chocolateros celebran su primera junta. También Tolosa, el pueblo de Gorrotxategi, se convierte en referencia, al igual que Mendaro, Oñati, San Sebastián. En ese tiempo, su casa se edificó. Fue cerería y confitería y había un obrador para chocolate. Su familia la adquiere en 1925 Repasa la evolución del cacao, señala que en 1730 se industrializa en Bristol y un siglo después, Brillat-Savarin habla de bombones rellenos, cuando en el México Virreinal existían. Aparecen el chocolate en polvo, la tarta Sacher, el Toblerone. Comenta que los españoles pudieron haber concebido la tableta para transportarlo y no el holandés Van Hauten. A finales del siglo XIX, Lindt lo refina y surgen campeones vascos en distintas exposiciones universales: Burdeos, Barcelona.

Asimismo, homenajea a las sagas regionales que marcaron camino. Su vida siempre ha girado entre hornillos, peroles de cobre, molinillos, metates y recuerdos: su abuelo molía de rodillas y existían metateros que iban de casa en casa. Se refiere al siglo XX como el de las multinacionales, los grandes cambios por la electricidad y los cuatro puntos chocolateros que brillaron: Donostia, Biarritz, Pamplona y Tolosa, que continúa en tendencia. Ahora por sus alubias, frijoles negros, de Roberto Ruiz, cocinero del Hika, quien participa en el libro de Gorrotxategi con su ‘Aie de maíz y cacao con confitura de alubias’, una papilla de harina de maíz, leche y cacao espesa con frutos secos y helado de chocolate blanco. El libro tiene tanto, que página tras página se pasan volando y con deleite, mientras la tentación se dispara. Hoy, txocolate.