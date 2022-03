Un clásico que está de fiesta

audima

La tortilla de patata en el País Vasco es de otra galaxia. Suelo hacer catas con una amiga y maridarla con café. También le va el txakoli, la cerveza, la manzanilla. Es una experiencia sin igual porque solemos comerla antes del mediodía o al anochecer como dicta la tradición, recién hecha, calentita, jugosa, sabrosa, con la papa perfectamente confeccionada, con huevo de granja y sal. Entre las más famosas en estos momentos está la del Narru, un restaurante en el corazón de San Sebastián recientemente galardonado con un Sol de la Guía Repsol. También es muy aplaudida la del bar Néstor, un pequeño establecimiento del cocinero palentino Néstor Morais en el casco antiguo. Elabora dos de gran tamaño a las 13:00 y 20:00 horas. Tiene lista de espera y peregrinos del mundo.

“Es esencial, templada, la vende según sale”, la describe Josema Azpeitia, director de la publicación gastronómica Ondojan, con veinticinco años en el sector regional. Comentamos también las del Antonio, el Ezkurra e indica una lista variada de lugares. En sus redes sociales lleva tiempo colgando fotos con creaciones de multitud de “tortilleros”. Le pregunto sobre la historia y la costumbre y me refiere a Mikel Corcuera, crítico gastronómico, que cuenta que, en Guipúzcoa entre bares y restaurantes hay dos mil establecimientos. En esta ciudad, setecientos y la gran mayoría ofrece el clásico de la gastronomía española, que está de manteles largos porque recientemente fue Día Internacional de la Tortilla de Patata.

Corcuera aclara que “el origen conceptual” se ubica en Villanueva de la Serena, Badajoz. Fue una invención nacida de la necesidad a finales del siglo XVIII, Europa estaba empobrecida y José de Tena Godoy mezcló harinas de trigo y papa con huevo, puso al fuego y salió algo agradable, un pan de patata.

La esencia es simple: tubérculo, huevo y sal. El debate es con o sin cebolla, poco hecha o confitada durante horas, con pimiento verde o ambos. ¿Aceites de oliva o girasol? Azpeitia es de girasol, un poco de pimiento, la papa cortada en gajos de distintos tamaños y grosores, unos bien fritos y otros tostaditos. En dados “se apelmaza y es como puré. Mejor rodajas y pedazos irregulares”, especifica.

Sobre la variedad ideal de patata, también hay gustos y estilos. Martín Berasategui usa monalisa, cebolla, aceite de oliva y, además, fríe con un diente de ajo que luego retira. Azpeitia comenta que también tiene fama la patata agria de Álava. Recuerda con cariño la tortilla de Borja Argüelles del restaurante Matalauva con papas fritas de bolsa de plástico, artesanales, que las hidrató con huevo bastante tiempo y el resultado fue “digno”.

Dice no al colorante natural que algunos emplean. Aboga por la pureza, la calidad, la dedicación. Con respecto al centro que algunos presentan crudo, explica que es un tema “peliagudo” porque en realidad está poco hecho, pero se trata de que esté jugoso, cremoso. “Hay magos que logran que no se desparrame”, dice.

Recuerdo la de mi amiga Martita, melosa con centro amarillo intenso como crema y sin tocar el plato. O la de Roxario Zapiain, parte de esa generación de cocineros que revolucionó el escenario hace décadas: la Nueva Cocina Vasca. Sustituye la papa por bacalao y es la número uno. Hay quienes la preparan con salmón, atún, vegetales, trufa, queso, embutidos. Cocinan como un calzone o estilo tortilla francesa, hacen delgada, gruesa, pequeña, deconstruyen. O asimilan en su ADN de tal manera, que siendo extranjeros la bordan, como la recomendada por Ondojan en la cafetería Nevada donde cocinan las ucranianas Irina y Victoria que, al parecer, es todo un éxito