Derroche de magnetismo y sabiduría

El proyecto social y generador de riqueza para mujeres de todas las edades y sin recursos de la cocinera Fatama Binta en Ghana, me ha empujado a recordar a las picanteras de Arequipa, otro registro, distinta latitud, pero muy parecidas porque sus historias hablan de pasión, amor y respeto hacia su trabajo, vivencias y ancestros.

No sé a qué saben las recetas de unas u otras, solo sé que derrochan sabiduría, magnetismo, lucen empoderadas, son aplaudidas y premiadas. Binta acaba de obtener el cotizado Basque Culinary World Prize (BCWP) y las andinas fueron galardonadas en el congreso FeminAs de Asturias con el premio internacional ‘Guardianas de la Tradición’.

También sé que Mónica Huerta, de la picantería Nueva Palomino, y a nombre de Beatriz Villanueva, de la Laurita Cau Cau, y Maruja Ramos, de La Maruja, agradeció a Dios y “a todas aquellas que han luchado y seguido manteniendo el legado vivo”.

La picantería es un oficio secular en Arequipa derivado de las chicherías o cantinas para hombres atendidas por mujeres e improvisadas en el patio, el comedor, el pasillo de casa con mesas largas. Además de chicha, cerveza de maíz, hay jayaris o aperitivos con ají. Se cocina con leña.

Pido a Ignacio Medina, periodista gastronómico, editor de 7 Caníbales, revista gastronómica online, referencia en España y América Latina, que me hable de la esencia de la picantería, vive en Perú y la conoce bien.

“Es la referencia más democrática que se puede imaginar para la cocina. Pueden ser populares o no, sofisticadas o no, dedicadas a un comensal humilde o poderoso, pero siempre son picanterías, todas son picanterías. Encarnan la fiesta de la cocina”, me dice y eso precisamente expresan: celebración, color, tradición, espiritualidad. Son parte del patrimonio de la humanidad.

Fue increíble verlas bailar orgullosas con su premio, vestidas de gala y entaconadas, como reciben desde hace generaciones a sus clientes, con la sonrisa dibujada en rojo y con retratos de sus madres, abuelas. Hechizaron con la vista y la palabra al nombrar platos e ingredientes entre español y quechua que sonaban a poesía: rocoto relleno (chile relleno), chuño con queso (papa con queso), mocontullo (hueso de cadera de vacuno para caldos, guisos), ocopa (salsa picante con cebolla, nuez o cacahuete), sarza (guarnición de cebolla, jitomate, rocoto, aceite y vinagre). O aguatacay, parecido al cilantro.

Robó escena el batán, la licuadora ancestral, con forma de medialuna que usa en un metate, también de piedra volcánica. “Es nuestra mano. Trabajarlo ayuda al ánimo, bailamos, recordamos, festejamos”, dijo Huerta.

Cabe destacar que el lenguaje de las preparaciones y métodos artesanales es estudiado por la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) que impulsa el Diccionario panhispánico de gastronomía, un proyecto que se desvelará en el IX Congreso Internacional de la Lengua Española, 2023, que precisamente se realizará en Arequipa.

Tras Asturias, las peruanas pertenecientes a la Sociedad Picantera de Arequipa, fueron a París y Madrid. Del primer destino les asombró la historia, arquitectura, elegancia y cómo cuidan el proceso de su cocina. “Nos encontramos con una compatriota, Lourdes Puvlinage, de El Picaflor, y su trabajo de investigación nos pareció increíble al igual que sus sabores auténticos, sin tener los ingredientes a mano”.

Cocinar en Asturias al principio les impuso, pero luego vieron que había casquería, morro, vísceras y que la alacena y el mercado eran parecidos. “Conocer a las guisanderas asturianas y sus casas de comida nos hizo identificarnos inmediatamente. La cocina nos une. Somos el resultado del mestizaje Perú-España”, me dijo Huerta a nombre de todas, al despedirse de España.