Entre ‘guindillas’ y ‘ajonjolíes’

Y la estela de México en el País Vasco sigue apareciendo en mi camino. Me he enterado de que Jordi Bross, de la Ciudad de México, es jefe de producción del restaurante Mugaritz, templo de alta gastronomía. Asimismo, recordé que es amigo de otro treintañero: Obrayan Lugo, chef del Gatxupa, un restaurante vasco mexicano que está marcando tendencia. Y es que nos gusta ser ‘ajonjolí de todos los moles’.

Aquí se llaman ‘salseros’, ‘guindillas’, picante pequeñito que, si aparece en el guiso o en el paladar, todo puede suceder.

El trabajo de Bross en Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz, tótem de la vanguardia gastronómica mundial con fama de disruptivo, consiste en proveer a la cocina principal, materia prima lista para cocinar, dar los últimos toques y presentarla. “Somos los invisibles, el corazón de la organización”, dice orgulloso.

“La diversidad en el proyecto de Aduriz es parte de su riqueza. Hay gente de todo el mundo. Todo es efímero, evoluciona constantemente. Los platos son inclasificables.

Te reta como cocinero a ser flexible al cambio porque generalmente somos reacios, nos gusta tener todo controlado. Te mantiene activo mentalmente y en alerta, despierto”.

En su opinión es “un universo con mística, no un restaurante. Es el Bulli en su momento, que nació en un lugar determinado y en condiciones irrepetibles”. Explica que México y otros lugares están y aunque son invisibles, se intuyen. Desvela que cultivan epazote, hierba latinoamericana de marcada presencia.

Bross fue jefe de cocina del Topa, también de Aduriz, un espacio con sabor y diseño mexicolatinovasco. Alimentaba el mole negro, regalo de Enrique Olvera (Pujol), a manera de masa madre de pan, con ingredientes regionales y autóctonos: cebolla de Zalla, manzana reineta. A la fecha tiene dos mil días. Las tortillas, de maíz vasco ‘txakinarto’, las nixtamalizan y mezclan con mijo, cereal tradicional. La propuesta me pareció sorprendente, al igual que la vida de este ‘guindilla’: astrofísico y economista de la Universidad de California (UCLA) al que la adrenalina de los fogones, que comparte con su pareja, de Asturias, lo impulsó a cambiar de registro y comenzar un nuevo episodio al matricularse en el Basque Culinary Center… El resto es historia.

Obrayan Lugo es otro ‘ajonjolí’. Estudió cocina en la escuela de hostelería Euroamérica en Cuernavaca y lleva el Gatxupa, de Bruno Oteiza, quien firma el Sibau, Monterrey. Rememora que pasó por el reino de Thierry Blouet del Café des Artistes en Puerto Vallarta, fue chef personal de un empresario regiomontano y un día se presentó para prácticas profesionales en Nerua de Josean Alija, otro templo y estuvo dos años. Así conoció a Ane Lore Lasa, su pareja, vasca de Beasain por la que regresó y trabajan en la misma cocina. San Sebastián le encanta. “Es donde pienso jubilarme”, asegura Lugo.

Le fascinan la cococha -una pieza en el paladar de la merluza, el bacalao-, el chipirón -calamar pequeño-, el pescado a la parrilla y la lengua en salsa que prepara su suegro. En Gatxupa ofrece cocochas a la parrilla con mole verde y txipiron con salsa tatemada y ahumada. Es un restaurante bistronómico, lugares que no persiguen galardones, cocinan lo del mercado y son cercanos con el comensal. También es ‘cocina de muñeca’, en referencia al movimiento de mano al cocinar. Lugo desvela que están concentrados en sus tortillas: nixtamalizan el grano y esperan cultivar su maíz. En estos días recorre la República Mexicana con Oteiza, de origen vasco y mexicano por pasión, para consolidar proyectos, tender puentes. Sin duda, los mexicanos somos ‘ajonjolí’ en este mestizaje glocal… y me voy, que me enrollo. Agur!

