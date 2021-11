Un lugar sin murallas

Esta columna se llama ‘Desde San Sebastián’ y curiosamente no he hablado de esta ciudad, que en vasco es Donostia y se pronuncia Donosti. Es un sitio caprichoso a la orilla del Cantábrico que vive entre los arrebatos y suspiros del Atlántico que tiende a entregarse al cielo encapotado, tormentas, mareas vivas, viento norte. Es húmedo, de lluvia muy fina: sirimiri. Su naturaleza es exuberante y de estaciones, marcadas. El otoño luce ocre, mostaza, marrón, verde oliva. El verano es explosión de luz, días con sol, cielo lapislázuli, mar turquesa, arena tibia y agua cristalina que parece una ensoñación caribeña.

Por su aire afrancesado lo han llamado ‘Petit Paris’. Es elegante, con garbo y coqueto, siempre en constante remodelación. En tiempos decimonónicos se conocía como la Bella Easo en referencia a una pequeña ciudad romana: Oiasso, que en realidad resultó ser Irún, a 30 kilómetros, frontera con Francia y su región vasca: San Juan de Luz, Bidart, Bayona, Biarritz.

La lengua local es el euskera, con antecedentes pre indoeuropeos, que pudo establecerse en la región pirenaica hace tres milenios. La presencia romana en la Península durante varios siglos no le afectó en absoluto. Se habla en todo el País Vasco o Euskal Herria.

Entre las bellezas naturales que dejan boquiabierto al visitante por sus paisajes de infarto, están la isla de Santa Clara en la bahía de la Concha y el monte Urgull, que la abraza desde hace 30 millones de años y fue isla. Surgieron junto con otros montes y colinas, al formarse el Pirineo.

Es un lugar multicultural. Además de romanos, pasaron vikingos, gascones. La villa de San Sebastián fue fundada en el siglo XII por Sancho el Sabio, rey de Navarra y con el correr de los siglos se consolidó como un importante puerto mercantil, pesquero, donde pululaban los corsarios, piratas y toda clase de aventureros. Se dedicó a la caza de ballena, al bacalao. Al hierro, la lana, la construcción de naves marítimas.

Se sabe que fue la manzana de la discordia entre Pamplona y Bayona. Que en el siglo XV estaba amurallada, tenía siete puertas y algunos detalles más, pero un gran incendio devoró su memoria. Ha tenido trece. El último en 1813 también fue letal. Solo quedó una calle, una casa y dos iglesias.

Décadas después, surgen las guerras carlistas, las murallas caen y hay una gran transformación. La ciudad se ensancha y convierte en punto de veraneo de la realeza. Aparece el ferrocarril, el turismo estalla, el comercio florece. Gente de toda España viene a trabajar. Se rinde pleitesía a la belle époque, hay pujanza económica.

Llegan reposteros y cocineros franceses, centroeuropeos, que se quedan tras el estallido de la Gran Guerra. Aparecen los abuelos del cocinero Juan Mari Arzak con una modesta taberna. Cien años después, su nieto revolucionaría el escenario de la cocina internacional.

Con el siglo XX aparece el ‘art nouveau’, el ‘art déco’ y los aires modernistas. La ciudad sigue ensanchándose, aparecen las sociedades gastronómicas, puntos de encuentro para cocinar y organizar la tamborrada, la fiesta donostiarra por excelencia del 20 de enero. Asimismo, comienzan a celebrarse festivales de cine, jazz, ópera. Hay carreras automovilísticas, corridas de toros.

En el nuevo milenio brilla por su industria, tecnología, investigación, desarrollo de proyectos punteros en sostenibilidad, reciclaje. Es una ciudad pequeñita de 180 mil habitantes distribuidos en una veintena de barrios. Ama el futbol, es pacífica, entiende de diversidad -hay latinoamericanos, estadounidenses, europeos, rusos, chinos, japoneses-. Es inquieta y siempre dispuesta a expandir sus horizontes, derribar sus murallas e ir más allá con arrojo. Me gustas Donostia-SS.