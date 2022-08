Un templo que irradia paz y sabe a cielo

Zuberoa, tres soles Repsol, una estrella Michelin, es un restaurante de capricho y celebración. Es como un portal hacia las profundidades de la culinaria vasca, las raíces y tradiciones, la veneración por el producto, la inmediatez y temporada, el guiso ancestral, la sofisticación.

Es templo de Hilario Arbelaitz, cocinero autodidacta, exseminarista, con fama de tener un toque mágico, ser perseverante y conciliador, buen consejero y alma libre, que va a su aire. Poco le importan las condecoraciones. Hace tiempo al quedarse sin una de sus dos estrellas, evitó polemizar, solo dijo que, “los golpes hay que encajarlos con deportividad”.

“Trabajar con él ha sido un privilegio”, dice vía telefónica Pilar Arteaga, cocinera mexicana, parte de la casa del artesano vasco durante nueve años. Lo describe como profesional y persona, “elegante, fina y respetada, que transmite calidez. Irradia paz y tranquilidad. Tiene temple de acero. Puede pasar por momentos tensos o críticos y con el estrés bajo control.

Es un trabajador imparable. Es la cuchara, da los últimos toques. Todo pasa por su ojos y sentidos sin altanería. Con el silencio transmite lo que quiere. Es Hilario”, agrega Arteaga. Considera a Zuberoa su familia y cada vez que da un paso profesional la consulta. Está en Mallorca con Maca de Castro, chef del Port d’Alcúdia, multifacética, exitosa y de escuela Zuberoa.

Los Arbelaitz viven en el caserío Garbuno, joya del siglo XV, con escudo heráldico. Es de los más antiguos, seiscientos años, y bellos del País Vasco. El caserío regional es un modelo arquitectónico con tejado a dos aguas, vigas de madera y muros de piedra. Tiene grandes dimensiones, además de vivienda, era establo, bodega, lagar, almacén, taller.

Está en Oiartzun, parte del camino de Santiago, entre colinas, ríos y la cadena montañosa de los Pirineos. Es zona de huertas, sidra, ganado. En el comedor se musita más francés e inglés, que español o euskera/vasco. Todo es armonía, sincronía. Los camareros se presentan con mascarilla, sonríen, se nota en los ojos.

Llega Eusebio Arbelaitz, jefe de sala. Comentamos que apetece comer lo clásico y poco, estábamos de turismo gastronómico. Queríamos caprichos, pinceladas de la propuesta de Hilario y Joxe Mari, los cocineros, sus hermanos.

Sugirió y cumplió los deseos impecablemente. Comimos como en el cielo. Los entrantes fueron la terrina de foie, caramelo de Módena, pan tostado y las cigalas crujientes con berza trufada. Los platos fuertes: atún rojo a la plancha con compota de tomate, cochinillo confitado y pichón asado con tosta de higaditos.

Bebimos txakoli, el vino autóctono, generalmente blanco y con un poco de burbuja. Cerramos con la tarta fina de manzana, el bizcocho de chocolate líquido con helado de Jamaica y las tartas de pera y de queso; venerada por Bruce Springsteen.

El foie merece un altar. Imagino a Hilario desvenando hígados pacientemente con religiosidad y entrega. Parece simple, pero hay que salpimentar, macerar, controlar el baño maría, la refrigeración. Es derroche de tradición y técnica aprendidas en Francia. Pasó por el restaurante Ithurria, donde comprendió que había mucho más allá de la enseñanza materna. Está en Ainhoa, cerca de Oiartzun, su cuna. Tiene setenta años, cincuenta entre cazuelas y parece eterno.

Para la influencer, Marcela Caicedo, autora de Donosti Foodies, Instagram, Zuberoa es la manera vasca de agasajar. “Es elegancia sobria, la casona espectacular, el servicio exquisito y cocina sincera, madura. Es un lugar donde el tiempo no permea, no quieren ser modernos. No tienen ni redes sociales”. Estoy de acuerdo. Reservé por mail, sin tarjeta. Confiaron, como se hacía ayer y el detalle me pareció entrañable.