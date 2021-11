Novedades en la alta cocina

San Sebastián recientemente estuvo de fiesta con la alta gastronomía. El encuentro fue en Gastronomika, el congreso anual de los más importantes del orbe. Giró en torno a Francia y la entrelazó con la diversidad española.

Comenzó por agradecer la creación de conceptos como gastronomía, restaurante, bodega, servicio. Y la ‘nouvelle cuisine’, detonante de la Nueva Cocina Vasca. Recordó sus recetas clásicas de caldos, base de salsas fundamentales: holandesa, española, mayonesa, tomate, velouté, bechamel. Evocó a grandes figuras como La Varenne, padre de la alta cocina, autor de llamada biblia culinaria: ‘El cocinero francés’. Câreme, el enigmático diseñador de la vestimenta del cocinero: gorro y chaqueta blancos, que concebía pasteles como arquitecto. Escoffier, que ideó la brigada de cocina y por supuesto, Bocuse, padre de la ‘nouvelle cuisine’, que incitó a la sencillez, lo nutritivo, ir al mercado, concebir con emoción.

El chef Juan Mari Arzak, el más mediático del movimiento vasco nacido hace más de 40 años, entregó a Alain Ducasse, una ‘makila’ o bastón de mando tradicional para andar en el monte, el pasatiempo preferido de esta región.

Ducasse fue el primero en aplicar cocciones lentas a vegetales y ser empresario multiestrellado en París, Japón, Estados Unidos. Aprovechó la ocasión para presentar su nuevo proyecto con Albert Adrià, el hermano de Ferran Adrià, frente a la Torre Eiffel. Costará aproximadamente 360 euros.

También estuvo el legendario Pierre Gagniere, pionero en acercarse a la ciencia al trabajar con un físico y dar los primeros pasos hacia lo molecular. Joan Roca de El Celler de Can Roca confesó que su obra lo ha inspirado, al igual que la de Troisgros, Bras y Senderens que, por cierto, dirigió cinco años a Beatriz Martínez, una mexicana sobre sus tacos que encandilan a los parisinos en su ‘take away’: ‘Taco Mesa’.

Conversó con Debate que tiene dos bistrós con más de 20 empleados: Neva Cuisine y Coretta. Derrocha creatividad, encanto. En el escenario incitó a saborear. Llegó a Francia de Cozumel empujada por sus padres, hosteleros, a los 17 años. Los fogones siempre han sido su pasión. “Crecí en una mesa, celebré cumpleaños, hice tareas, me castigaron…”. Sus padres pensaron que en dos años regresaría, pero se quedó. Estaba en su destino asistir a Gastronomika. Es su primera vez.

Contó al auditorio del Kursaal, el palacio de congresos ubicado frente al impresionante Cantábrico, que su taco de cochinita pibil es un éxito. Explicó que el axiote, una semilla (Bixa orellana), se muele y mezcla con jugo de naranja amarga, vinagre, sal, especias. La pasta se unta en la carne y hornea a baja temperatura 48 horas. ¿La mejor? La de su madre, asegura.

El taco de molleja de ternera también enloquece. Dora con aceite de cacahuete y luego con mantequilla emulsionada. Lleva frijoles, anguila ahumada, mayonesa -con chipotle, tahini y tinta de calamar-, pasta de calamansi -naranja filipina- con cilantro, limón y azúcar. Ofrece esquites con huitlacoche salteado con champiñones, epazote, espuma de maíz, pasta de limón, chile piquín. Cada preparación la firma con flores. Para ella, verdura, alegría, vida.

Mark Veyrat, el excéntrico cocinero con su eterno sombrero negro de campesino de Saboya y gafas Lennon paseó enigmático por San Sebastián Gastronomika, que recibió a más de doce mil visitantes y trescientos periodistas. Con la guía Michelin se lleva fatal. La demandó por quitarle una estrella y empujarlo a la depresión, tiene tres, pero perdió. En el escenario fue cercano, empático.

La juventud en su opinión, “no sabe nada. Tiene formación teórica, pero no la lleva a la práctica”, dice. Sobre la crisis de personal en ambos países, lo lleva a pensar que, “es un oficio de pasión, y claro, los jóvenes llegan y ven que se trabaja duro, no hay tiempo libre… Si no se quiere vivir eso, mejor que hacer otra cosa. Es un oficio muy particular en el que lo importante es la felicidad del comensal. Las estrellas están en sus ojos cuando ha comido bien”.

Una parisina, lo vegano, el queso marino

Gastronomika, organizada por el Diario Vasco y el Grupo GSR del 14 al 17 de noviembre, también premia el periodismo gastronómico. Este 2021 el Pau Albornà i Torras fue para la parisina Julie Andrieu, quien en conversación con Debate comentó que estar en el País Vasco le inspira, sobre todo sus paisajes, arquitectura. Le llama la atención su simbiosis con el mar y las influencias multiculturales.

Definió su cocina “de producto, hoy en día muy de moda, que trata de ir a lo más sencillo sin demasiada técnica. En este enfoque la cocina vasca fue muy novedosa, con mucha modestia, voluntad. Buscando el frescor, la huerta. Algo muy precursor. Hoy el enlace entre tierra y cocina es un verdadero avance”.

Su madre era actriz y le enseñó a ser independiente, lo fascinante de viajar y compartir en la mesa. Un día, la fortuna la visitó y comenzó a hacer televisión justo cuando había programas muy técnicos como los de Joël Robuchon. “Me dije que podía hacer algo para gente como yo de una ciudad y sin cultura gastronómica. Luego escribí un libro y así empezaron las cosas. Se confesó sorprendida porque nunca la habían premiado como periodista. No busco la fama”, destacó Andrieu del programa ‘Las recetas de Julie’.

También se habló de la evolución de las esferificaciones concebidas por Adrià, de las creaciones veganas de Nadia Sammut, celiaca desde pequeña, pionera del movimiento ‘Cuisine Libre’ en Francia, que se refiere a alimentos saludables, medio ambiente, respeto animal. Tenerife exhibió orgullosa sus vinos volcánicos; Ibiza, su cocina de ensueño; Jerez su fino, amontillado y moscatel.

Llamaron la atención las novedades del ‘chef del mar’ Ángel León, quien habló sobre una planta marina con frutos parecidos de forma y sabor a la aceituna y del esperma del atún rojo convertido en ‘queso’. El que probó quedó impactado. No cabe duda, Gastronomika es fuente inagotable de vanguardia.