Irma Arellanes Hernández, “mujer rastreadora”

Mujer valiente, soñadora, madre, esposa, hermana, que en su caminar día a día por los montes, sierras y veredas, con su frente sudorosa y su cuerpo cansado, no busca culpables, el único deseo es encontrar a su hijo. SU TESORO PERDIDO.

Irma Arellanes Hernández, galardonada al mérito “Mujer Historias de Venus”, es madre de un hijo desaparecido. Quien el día 7 de junio del 2017 fue víctima de desaparición forzada. Desde ese día hasta la fecha se ha dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. Formó el grupo de Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos, AC.

Después de lo sucedido, se reunió con más madres víctimas de este “monstruo” que crece día a día no solo en Sinaloa, sino en todo el país. Desde ese día hasta hoy, ella y un grupo de mujeres que la acompañan han buscado a sus hijos en todo el estado y a escala nacional. Desde esa fecha han encontrado 149 cuerpos. En total, la asociación está formada por 70 familias, de las cuales 25 son las que salen a búsqueda.

“Las rastreadoras”, les dicen, quienes encontraron un motivo para continuar con su vida, buscar a sus hijos y familiares. Excavar con una pala, con un güingo, meter la varilla en la tierra firme y caliente, y percibir ese aroma que remueve la tierra. A veces se torna negra y de olor fétido. “¡Positivo!”, grita una compañera. Cuando en sus rostros se refleja un misterio por saber si en ese lugar está su hijo, su hermana o su esposo.

Ella, como otras muchas madres que buscan desesperadamente a sus hijos e hijas, le envían un mensaje a toda la sociedad: “Quienes se llevaron nuestro corazón, no sé que les hicimos que se ensañaron con nosotros; no sé por qué tu alma está dañada y ahora decidiste dañar a más. No sabemos qué fue de tu vida que ahora has marcado la nuestra. Pido a Dios que te perdone y me enseñe a mí a hacerlo pues no puedo, nos arrancaste la vida en un segundo y ahora como devolverás este tiempo de agonía, que hiciste con ellos, donde los dejaste, que no entiendes que por más que los ocultes, nosotros lucharemos y buscaremos hasta encontrarlos. Habla y calma esta desesperación, Dios te puede perdonar si lo haces, habla por que no pararemos de caminar aunque espinas haya, los buscamos, porque los amamos y... hasta encontrarlos.

Para ellas, como para las otras mujeres que conforman el grupo “Cavar es la mejor terapia”, y volver a ver a sus tesoros, “sus tesoros perdidos”.